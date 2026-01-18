"Hablador y llorón": André Jardine se lleva insultos de Solari, DT de Pachuca

¿Hablador y llorón? El enfrentamiento entre Pachuca y América registró un episodio de confrontación en las bancas en el que André Jardine se llevó un par de fuertes insultos por parte del estratega de los Tuzos.

Pachuca vs América | IMAGO7

El incidente ocurrió específicamente al minuto 33 del encuentro, cuando una acción dentro del área rival generó la inconformidad del cuerpo técnico azulcrema y la posterior reacción del banquillo local.

La secuencia inició tras una jugada individual de Brian Rodríguez, quien cayó sobre el césped dentro del área de Pachuca en lo que el equipo visitante consideró una infracción. Sin embargo, el árbitro central, Luis Enrique Santander, determinó que no existían elementos suficientes para señalar una falta y permitió que el desarrollo del juego continuara de forma regular.

Momentos después, el silbante detuvo las acciones para señalar una falta a favor del Pachuca en las inmediaciones del área americanista. Durante esta interrupción en el cronómetro, el director técnico André Jardine aprovechó la cercanía con el cuerpo arbitral para expresar sus reclamos de manera airada, manifestando su descontento por la decisión previa sobre su jugador.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

La actitud del estratega brasileño provocó la intervención inmediata de Esteban Solari, entrenador del conjunto hidalguense. El estratega de los Tuzos se dirigió a Jardine para increparlo verbalmente, lo que derivó en un intercambio de palabras entre ambos cuerpos técnicos que elevó la temperatura en la zona de las bancas del estadio.

En medio de la discusión, las cámaras captaron a Solari realizando diversas señas dirigidas al timonel americanista. El entrenador argentino gesticuló ante su colega indicando que hablaba y se quejaba de forma excesiva ante las decisiones arbitrales, manteniendo el careo durante varios segundos mientras el juego permanecía detenido.

Ante la posibilidad de que el conflicto escalara, el cuarto oficial intervino de manera directa para separar a los involucrados y mediar en la situación. Tras unos instantes de diálogo con ambos entrenadores, los ánimos se calmaron sin que el árbitro central tuviera que recurrir a las tarjetas de amonestación o expulsión, permitiendo que el partido se reanudara con normalidad.