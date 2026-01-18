Pachuca vs América EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 3

El cierre de la Jornada 3 de la Liga MX nos regala uno de los platillos más fuertes: Pachuca recibe al América en el Estadio Hidalgo.

Este encuentro reúne a dos instituciones en realidades opuestas a lo esperado. Mientras que los Tuzos vienen de conseguir su primer triunfo del torneo, el América de André Jardine se encuentra sumido en una pequeña crisis de resultados, ocupando la antepenúltima posición (16°) con apenas un punto de seis posibles.

Los Tuzos escalaron al decimotercer puesto tras vencer 2-1 a León a mitad de semana. Los goles de Oussama Idrissi y el regreso goleador de Salomón Rondón devolvieron la sonrisa a la afición hidalguense.

El América llega herido tras ser sorprendido en casa por el Atlético de San Luis (0-2). El equipo más ganador de México aún no ha podido marcar gol en el presente torneo, una sequía inusual para una plantilla de su calibre.

Con solo un empate ante Tijuana en la fecha inaugural, las Águilas necesitan sumar de a tres con urgencia para evitar que la presión sobre el cuerpo técnico aumente. La situación se agrava por las bajas confirmadas de Alejandro Zendejas y Erick Sánchez.