Larcamón rompe el silencio y explica por qué salió Nacho Rivero de Cruz Azul

La afición celeste aún procesa la sorpresiva partida de su último gran capitán hacia la frontera. El futbolista uruguayo, Ignacio Rivero, cerró su ciclo en la Noria para el Clausura 2026. Ante la incertidumbre, el técnico Nicolás Larcamón aclaró los motivos detrás de este movimiento.

En acción | IMAGO7

¿Qué dijo Larcamón sobre Nacho Rivero?

El estratega de La Máquina reconoció la complejidad de dejar ir a un futbolista con tal peso. La baja del charrúa impactó profundamente en el entorno del club por su liderazgo nato. No obstante, el timonel argentino pidió paciencia a los seguidores para evaluar la reestructuración actual.

“Lo de Nacho fue una decisión muy jodida, muy difícil, porque estábamos primeramente muy claros de que es un jugador emblema, un ídolo de la historia reciente del club”, confesó Larcamón en entrevista con TUDN. El técnico admitió que la vigencia del jugador, a sus 33 años, hizo el adiós más doloroso.

La directiva priorizó una visión estratégica a largo plazo para renovar la plantilla este semestre. El entrenador sugirió que los nuevos refuerzos justificarán la ausencia del mediocampista uruguayo muy pronto. Según sus palabras, el beneficio colectivo del equipo guió esta determinación deportiva tan radical.

Festejo | IMAGO7

“Siento que al término del mercado, la decisión de Nacho va a tener mucho más sentido y creo que la gente va a comprender”, añadió el técnico. Larcamón insistió en que los movimientos actuales buscan elevar el nivel competitivo del equipo tras su reciente éxito internacional.

Para el estratega, el análisis frío resultó vital para el futuro inmediato de la institución capitalina. El proyecto busca consolidar una plantilla que aspire a más trofeos en los torneos venideros. “Las decisiones muchas veces se toman en definitiva, siempre se deben tomar más con la cabeza que con el corazón”, puntualizó.

Números de Rivero con Cruz Azul

Nacho Rivero deja una huella imborrable tras cinco años y medio de entrega total y éxitos. El charrúa conquistó cuatro títulos, donde destaca la Liga MX de 2021 y la Concacaf Champions Cup. Su paso por el club incluye 236 partidos disputados, 27 goles marcados y 19 asistencias.

La historia del uruguayo con el azul concluye con un legado que lo sitúa como referente. Sus triunfos en el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX respaldan su estatus. Ahora, el mediocampista buscará aportar su experiencia en Tijuana mientras el club inicia una nueva era.

Rivero festeja | IMAGO7



