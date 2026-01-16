"Queremos a André": Israel Reyes confirma respaldo total del América a Jardine tras el mal arranque

En Coapa respaldan a su director técnico. Tras no ganar en las primeras dos Jornadas del Clausura 2026, Israel Reyes, defensa de América, mencionó que todo el plantel y directiva de las Águilas quiere y apoya a André Jardine. De igual manera, el zaguero dejó en claro que más allá del inicio de campaña negativo, las alarmas no están encendidas, pues saben que el torneo consta de 17 Jornadas y lo importante es el resultado final.

Se corregirá el mal arranque

América inició el Clausura 2026 con un empate y una derrota en casa; además, no han logrado anotar goles. Ante esto, las críticas y señalamientos hacia André Jardine se han hecho presentes desde la afición. Sin embargo, Israel Reyes dijo que dentro del plantel y de la institución, el respaldo hacia el director técnico brasileño y para todo su cuerpo técnico es total. De igual forma, señaló que cuando el equipo esté completo será una historia diferente.

Las Águilas comenzaron de mala manera | MexSport

“Independientemente de lo que se puede llegar a escuchar, de lo que se habla y lo que nos tocó vivir el año pasado, el grupo está muy fuerte porque estamos ansiosos con el regreso de Henry, de Zendejas, de todos estos jugadores que son importante para nosotros. Cuando somos un equipo completo somos muy difíciles de vencer en nuestra cancha y afuera. Mientras nosotros estemos fuertes, no hay nada que entre. Queremos a André, tiene el respaldo de la directiva, de los jugadores, así lo sentimos todos y es por lo que vamos a pelear este torneo”, dijo el estratega.

En las primeras dos fechas, las Águilas empataron como visita ante Xolos y contra Atlético San Luis perdieron 0-2 tras haber estado desde el primer tiempo con un jugador menos por la expulsión de Ramón Juárez. Con todo esto, las Águilas han tenido un inicio de campaña que no era esperado dentro de Coapa, de acuerdo con Isra Reyes.

Jardine suma tres títulos de Liga MX con América | MexSport

¿Hay esperanza para el torneo americanista?

Sin embargo, el defensor dejó claro que este arranque de semestre no los hace sentir presión. Incluso, recordó el Apertura 2024 en el que llegaron como octavo lugar a la Liguilla y terminaron por conseguir el tricampeonato. Asimismo, destacó que la temporada consta de 17 fechas y de la Fase Final, por lo que aún tienen margen para corregir el camino.

“Esperamos un inicio bueno, esa es la idea por la pretemporada, por las expectativas, pero tampoco nos tenemos que volver locos. Jugar en Tijuana era difícil, con un jugador menos prácticamente 90 minutos está muy complicado. Sabemos el equipo que somos, va empezando esto, no queremos hacernos fantasmas de algo que no es”, mencionó.

Hay oportunidad para corregir | MexSport

“No nos sentimos con presión por este tipo de situaciones, es un torneo largo. A veces quedas en primer lugar y no eres el campeón. Hemos sido octavo y hemos salido campeones, esto es de carrera larga. André y todos sabemos que la Liga no se gana en dos jornadas. Hubo un torneo que entramos así y al final fuimos campeones. El camino es claro para nosotros, es estar en la Final y ser campeones”, agregó.