Cruz Azul anuncia baja de Carlos Vargas previo a partido ante Puebla

Carlos Vargas dejó de ser jugador de Cruz Azul. La institución celeste y el futbolista llegaron a un acuerdo para dar por terminada su relación contractual, pese a que el vínculo del jugador estaba firmado hasta diciembre de 2026, poniendo fin a una etapa breve y de poca actividad en La Noria.

IMAGO7

¿Cómo se dio la salida de Carlos Vargas de Cruz Azul?

La salida del defensor se dio de mutuo acuerdo, decisión que permitió a ambas partes cerrar el ciclo sin conflicto.

Fue a través de redes sociales donde el conjunto celeste hizo oficial la noticia. Con una publicación, Cruz Azul agradeció a Carlos Vargas por su paso por la institución y le deseó éxito en sus futuros retos profesionales, marcando así el cierre formal de su etapa como jugador cementero.

Carlos Vargas fue presentado como refuerzo de Cruz Azul el 18 de enero de 2023, en medio de expectativas por su proyección. Sin embargo, con el paso del tiempo, el futbolista no logró consolidarse dentro del primer equipo ni ganarse un lugar constante en las convocatorias.

IMAGO7

Números de Vargas en Cruz Azul

Durante su estancia con La Máquina, Vargas disputó apenas 10 partidos con el primer equipo, acumulando un total de 140 minutos en cancha. La falta de continuidad fue un factor determinante para que su participación se mantuviera limitada a lo largo de tres años.

En categorías juveniles, tuvo mayor actividad, con 14 encuentros disputados y 806 minutos jugados.

La salida de Carlos Vargas también refleja la alta exigencia que existe en Cruz Azul, donde la competencia interna y la presión por resultados reducen el margen para los jugadores que no logran consolidarse.

Con su etapa como celeste concluida, Carlos Vargas queda ahora como agente libre, a la espera de definir su próximo destino. Mientras tanto, Cruz Azul continúa ajustando su plantel de cara a los objetivos del torneo, apostando por futbolistas que encajen en el proyecto deportivo actual.