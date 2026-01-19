¿Cuál fue la última vez que los delanteros del América anotaron en Liga MX?

Las Águilas del América se van al receso, por juegos de la Selección Mexicana, sin registrar anotaciones en las primeras tres fechas del Clausura 2026; los delanteros azulcremas han adolecido con la falta de gol incluso antes del nuevo torneo.

Los referentes en el ataque; Rodrigo Aguirre, José Raúl Zúñiga, Henry Martín y Víctor Dávila registran un largo tiempo sin anotar siendo el atacante mexicano con más tiempo de no marcar el cual data del 18 de mayo de 2025, dentro de la Jornada 16, ante León.

Henry Martín l IMAGO7

Detrás de la ‘Bomba’ aparece Víctor Dávila quien contabilizó su último gol el 24 de agosto del año pasado, durante la Jornada 6, ante los Rojinegros del Atlas. Mientras tanto Rodrigo Aguirre lo hizo entrando en el mes de noviembre, Jornada 16, frente al León.

Finalmente, José Zúñiga que recientemente abordó desde los Xolos de Tijuana, el atacante sudamericano no canta un gol desde finales del mismo mes cuando se disputó los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante los Rayados de Monterrey.

Víctor Dávila l IMAGO7

¿Crisis en el América?

Dos empates, una derrota y cero goles. América sigue sin levantar en el arranque del Clausura 2026 y además de hundirse en la clasificatoria, el equipo de André Jardine ha firmado el peor arranque en la historia del equipo en torneos cortos, ratificando su mal momento.

Las Águilas empataron sin goles ante Pachuca en duelo correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026. Con esto el equipo azulcrema suma sólo dos puntos en las primeras tres fechas, situación que los coloca en la 15ta posición, sólo por arriba de equipos como Querétaro, Mazatlán y Santos.

Liga MX l IMAGO7

¿Cuáles son los próximos partidos del América?

Las Águilas del América buscarán su primera victoria cuando regresen en el Ciudad de los deportes, en la Jornada 4, ante los Rayos del Necaxa y en donde también tendrán la misión principal de hacer una anotación que no ha registrado.

Mientras tanto, de inmediato tras el duelo ante los hidrocálidos tendrán su primer compromiso dentro de la Copa de Campeones de Concacaf visitando Honduras para medirse al Olimpia dentro de la primera ronda de la competición internacional.