América busca un refuerzo de Brasil, aunque la directiva no puede pagarlo

Los malos resultados recientes en Coapa han prendido los focos rojos, tanto de la directiva como de los aficionados, quienes buscan respuestas con nuevos nombres para reforzar al club más ganador en la Liga MX.

A pesar de que América no ha dejado de invertir en su plantilla, al equipo azulcrema le ha costado cerrar nuevos fichajes, algunos que han sido petición del cuerpo técnico, y en este invierno no ha habido excepción.

América tiene dificultades para fichar a un volante brasileño | IMAGO7

De acuerdo a información de Héctor Huerta de ESPN, América busca un volante brasileño con un valor en el mercado de $5 millones de dólares, aunque la directiva azulcrema no ha podido cerrar la contratación del mediocampista del jugador que milita en el Athletico Paranaense.

"Falta un jugador, un refuerzo que está por llegar, que no ha llegado, pero está por llegar, él quiere un volante (Jardine), él quiere un 10 y no ha llegado, ha tardado mucho en llegar, vale cinco millones de dólares y ahorita juega en el Athletico Paranaense, no lo quieren traer o América no tiene el dinero para pagarlo", comentó Héctor Huerta.

Buscan a Bruno Zapelli

El jugador que quiere André Jardine es el volante argentino Bruno Zapelli, el ofensivo de 23 años de edad llegó al futbol brasileño en 2023, cuando arribó al Athletico Paranaense procedente del Belgrano.

El volante ofensivo, en el Brasileirao, ha jugado un total de 137 partidos, donde ha marcado en once ocasiones y ha asistido en otras 23, por lo que ha despertado el interés de André Jardine

Mercado austero

Las Águilas del América, al menos en este mercado de fichajes, solo han realizado una contratación, el equipo que dirige André Jardine trajo a Rodrigo Dourado como refuerzo para este torneo, siendo el único nombre que llegó a Coapa para este certamen.

América también tiene dificultades para poder darle salida a jugadores que ocupan plaza de extranjero, como serían Igor Lichnovsky y Víctor Dávila, quienes tendrían que irse para poder ocupar esos lugares con nuevos jugadores.

Mal arranque de torneo

Después de tres fechas disputadas en el torneo Clausura 2026, América registra dos empates y una derrota, igualando ante los Xolos de Tijuana y Pachuca además de perder contra el Atlético de San Luis.

Las Águilas registran cero goles a favor y dos tantos en contra, ubicándose en la posición número 15 en el arranque del presente torneo.