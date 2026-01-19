Cruz Azul celebra 62 años de su ascenso a Primera División

El 19 de enero de 1964 quedó marcado con letras de oro en la historia del futbol mexicano. Lo que comenzó como un sueño en la cementera de Jasso, Hidalgo, se convirtió en una realidad que transformó para siempre la jerarquía del balompié nacional. Hoy, Cruz Azul celebra 62 años de pertenecer de forma ininterrumpida a la Primera División, consolidado como uno de los pilares de la Liga MX.

La Máquina cumple 62 años en primera | IMAGO7

El día que cambió la historia en el Estadio 10 de diciembre

La travesía hacia el máximo circuito culminó con una exhibición de poderío. En aquella tarde de diciembre, La Máquina recibió al Zamora con una misión clara: asegurar el título de la Segunda División. El resultado fue un contundente 7-1 que no solo significó el trofeo, sino el boleto sin retorno a la élite del fútbol profesional.

Lo que hace excepcional la historia de este club es su meteórica ascensión. Tras solo tres temporadas en la división de plata, Cruz Azul subió para nunca más volver; desde aquel 1964, el equipo jamás ha pisado la categoría de ascenso, manteniendo una estabilidad envidiable.

Cruz Azul en Primera División | MEXSPORT

"El club que nació grande"

A diferencia de otras instituciones que tardaron décadas en consolidarse, Cruz Azul irrumpió en la Primera División con una voracidad inédita. Apenas cuatro años después de su debut, en la temporada 1968-1969, levantó su primer título de liga.

Ese campeonato fue el prólogo de una época dorada que definió su identidad. En sus primeros 10 años en el máximo circuito, el club ya presumía 5 títulos de Lga (incluyendo el torneo México 70 y un histórico Tricampeonato entre 1971 y 1974).

Esta racha ganadora le valió el mote del equipo que "nació grande", pues en tiempo récord ya se codeaba con los clubes más laureados del país.

La Máquina asciende a Primera División | MEXSPORT

Legado y vigencia en la Liga MX

A más de seis décadas de aquel ascenso, la vitrina de La Máquina resplandece con 9 títulos de Liga MX. Esta cifra coloca a la institución como el cuarto equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano, solo por detrás de América, Guadalajara y Toluca.

El aniversario 62 no es solo un recordatorio de una fecha en el calendario, sino el inicio de un histórico camino en el máximo circuito. Hoy, Cruz Azul sigue siendo ese protagonista que, desde su primer día en Primera, entendió que su destino era la grandeza.