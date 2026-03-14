Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Video: Toni Kroos intenta sacar a un pequeño intruso de su casa y su reacción se vuelve viral

Toni Kroos | AP
Jorge Armando Hernández 08:06 - 14 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

A través de redes sociales se compartió un video donde se ve al exjugador del Real Madrid, Toni Kroos, lidiando con un pequeño y peludo problema en su casa.

Toni Kroos encontró un pequeño roedor en su casa | AP

En el video se muestra al exvolante en ropa deportiva y tratando de alcanzar lo alto de su closet ayudándose con una silla. Mientras intentaba atrapar al pequeño visitante, al cuál no había podido agarrar.

Al final del video, Kroos lleva la cámara de su celular hacia la repisa del clóset donde se puede ver que dentro de una trampa para ratas había una rata que se había metido en la casa del alemán.

Toni Kroos estaba cazando un roedor| AP

  • Esposa de Kroos: "Cariño, ¿Quiéres un guante?"

  • Toni Kroos: "No, no quiero tocar a ese bicho"

El video se ambienta con la música de Misión Imposible mientras Toni Kross se monta en la silla para buscar al pequeño roedor. Cuando lo encuentra suena la música de la famosa película de terror Psicosis.

¿Qué ha sido de Toni Kroos tras su retiro del futbol?
Toni Kroos dirige una escuela formativa de futbol en Madrid | AP

A pesar de que la idea de retirarse ya empezaba a rondar la mente del alemán, tras completarse el torneo de la Eurocopa 2024, el centrocampista decidió poner fin a su carrera futbolística mientras todavía se mantenía en un punto alto de rendimiento y condición física. Quiso evitarse lesiones a mayor plazo.

De igual manera, Toni Kroos decidió despedirse de las canchas para darle tiempo de calidad a su esposa y a sus hijos, ya que el siempre se ha proclamado un hombre que se dedica a la familia. Además se ha centrado en gestionar una academia de futbol en Madrid.

Últimos videos
Lo Último
09:56 Alexis Vega escribe emotivo mensaje a Marcel Ruiz tras confirmarse lesión que lo deja fuera del Mundial
09:12 ¡No vuelve! Milan deja fuera a Santiago Giménez de la convocatoria ante Lazio
09:07 Barcelona y Hansi Flick recuperan pieza clave tras varios meses fuera
08:29 Cristiano Ronaldo Jr. 'provoca' pelea durante partido de Al-Nassr
08:06 Video: Toni Kroos intenta sacar a un pequeño intruso de su casa y su reacción se vuelve viral
08:01 Checo Pérez largará último en el GP de China; Antonelli consigue pole position y rompe récord
07:48 Acusan al 'Gato' Ortiz de 'recibir ordenes' durante el Juárez vs Rayados
01:07 Portada RÉCORD 14 de marzo de 2026
00:48 Familia rompe el silencio y revela qué sucedió y cómo está José Ángel Bichir
00:41 A 89 Días del Mundial 2026: El Gol de Manuel Negrete, El Más Bonito
Tendencia
1
Futbol ¿El Cantante contra el arbitraje? Polémica crítica en el Puebla vs Necaxa por expulsión a Kevin Rosero
2
Futbol Nicolás Larcamón advierte a la Liga MX: "Cruz Azul será Campeón"
3
Futbol ¡De Qatar a la cancha! Tripleta arbitral de César Ramos Palazuelos pitarán el Toluca vs Atlas
4
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Santos de la J11 del Clausura 2026?
5
Contra ¿Belinda le pidió guardar silencio? El supuesto contrato de confidencialidad con José Ángel Bichir que volvió a dar de qué hablar
6
Fórmula 1 Max Verstappen estalla contra la Fórmula 1: "cambie mi simulador por Mario Kart"
Te recomendamos
Alexis Vega escribe emotivo mensaje a Marcel Ruiz tras confirmarse lesión que lo deja fuera del Mundial
Futbol Nacional
14/03/2026
Alexis Vega escribe emotivo mensaje a Marcel Ruiz tras confirmarse lesión que lo deja fuera del Mundial
¡No vuelve! Milan deja fuera a Santiago Giménez de la convocatoria ante Lazio
Futbol
14/03/2026
¡No vuelve! Milan deja fuera a Santiago Giménez de la convocatoria ante Lazio
Barcelona y Hansi Flick recuperan pieza clave tras varios meses fuera
Futbol
14/03/2026
Barcelona y Hansi Flick recuperan pieza clave tras varios meses fuera
Cristiano Ronaldo Jr. 'provoca' pelea durante partido de Al-Nassr
Futbol
14/03/2026
Cristiano Ronaldo Jr. 'provoca' pelea durante partido de Al-Nassr
Video: Toni Kroos intenta sacar a un pequeño intruso de su casa y su reacción se vuelve viral
Empelotados
14/03/2026
Video: Toni Kroos intenta sacar a un pequeño intruso de su casa y su reacción se vuelve viral
Checo Pérez largará último en el GP de China; Antonelli consigue pole position y rompe récord
Fórmula 1
14/03/2026
Checo Pérez largará último en el GP de China; Antonelli consigue pole position y rompe récord