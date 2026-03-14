Video: Toni Kroos intenta sacar a un pequeño intruso de su casa y su reacción se vuelve viral

A través de redes sociales se compartió un video donde se ve al exjugador del Real Madrid, Toni Kroos, lidiando con un pequeño y peludo problema en su casa.

Toni Kroos encontró un pequeño roedor en su casa | AP

En el video se muestra al exvolante en ropa deportiva y tratando de alcanzar lo alto de su closet ayudándose con una silla. Mientras intentaba atrapar al pequeño visitante, al cuál no había podido agarrar.

Este video de Toni Kroos buscando un ratón es legendario 😂🤣🤍 pic.twitter.com/yuptdyqQgG — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 13, 2026

Al final del video, Kroos lleva la cámara de su celular hacia la repisa del clóset donde se puede ver que dentro de una trampa para ratas había una rata que se había metido en la casa del alemán.

Toni Kroos estaba cazando un roedor| AP

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El video se ambienta con la música de Misión Imposible mientras Toni Kross se monta en la silla para buscar al pequeño roedor. Cuando lo encuentra suena la música de la famosa película de terror Psicosis.

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Toni Kroos dirige una escuela formativa de futbol en Madrid | AP

A pesar de que la idea de retirarse ya empezaba a rondar la mente del alemán, tras completarse el torneo de la Eurocopa 2024, el centrocampista decidió poner fin a su carrera futbolística mientras todavía se mantenía en un punto alto de rendimiento y condición física. Quiso evitarse lesiones a mayor plazo.