Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

LaLiga: ¿cuándo y dónde ver Real Madrid vs Elche Jornada 28?

LaLiga: ¿cuándo y dónde ver Real Madrid vs Elche Jornada 28? | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:15 - 13 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto merengue buscará recuperar la lucha por el título ante unos franjiverdes cerca del descenso

El Real Madrid se enfrentará al Elche este sábado 14 de marzo de 2026 a las 14:00 horas en el Estadio Bernabéu, en un encuentro correspondiente a LaLiga. El partido será dirigido por el árbitro Jesus Gil Manzano, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este duelo entre dos equipos con objetivos muy diferentes en la competición.

El Real Madrid ocupa actualmente la segunda posición de LaLiga con 63 puntos tras 27 jornadas disputadas, habiendo anotado 56 goles y recibido 23. Los blancos se mantienen en plena lucha por el título, aunque necesitan sumar de tres en tres para no perder comba con el líder. Por su parte, el Elche se encuentra en una situación comprometida, ocupando el puesto 17 con apenas 26 puntos, justo en el límite de la zona de descenso. Los ilicitanos han marcado 35 goles pero han encajado 41, lo que refleja sus problemas defensivos. Una victoria en el Bernabéu sería vital para los visitantes en su lucha por la permanencia, mientras que los madridistas no pueden permitirse más tropiezos si quieren seguir aspirando al campeonato.

Real Madrid vence 3-0 al Manchester City | AP

¿Cómo le ha ido al Real Madrid ante Elche?

El Real Madrid llega a este encuentro tras una impresionante victoria ante el Manchester City por 3-0 en Champions League, recuperando sensaciones tras resultados irregulares en liga. Previamente, los blancos vencieron a domicilio al Celta Vigo por 1-2 pero sufrieron una sorprendente derrota en casa ante el Getafe por 0-1. En Champions League consiguieron imponerse al Benfica por 2-1, aunque antes habían caído derrotados ante Osasuna por 2-1. El Elche, por su parte, atraviesa un mal momento con una derrota ante el Villarreal por 2-1, un empate 2-2 frente al Espanyol, y otra derrota contra el Athletic Bilbao por 2-1. Los ilicitanos también empataron sin goles ante Osasuna y perdieron 3-1 contra la Real Sociedad, acumulando cinco partidos sin conocer la victoria.

En los últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el balance es claramente favorable al Real Madrid. El duelo más reciente terminó en empate 2:2 en el campo del Elche (23.11.2025). Anteriormente, el Real Madrid goleó al conjunto ilicitano por 4:0 en el Bernabeu (15.02.2023) y también se impuso a domicilio por 0:3 (19.10.2022). Otro empate 2:2 se produjo en Madrid (23.01.2022), mientras que en Copa del Rey los blancos vencieron 1:2 en Elche (20.01.2022). El historial muestra que el Real Madrid no ha perdido ninguno de los últimos cinco enfrentamientos, con tres victorias y dos empates, lo que refleja su superioridad histórica frente al conjunto ilicitano.

Rafa Mir, jugador del Elche | LaLiga

Jugadores a seguir

Arda Güler se ha convertido en una pieza fundamental para el Real Madrid esta temporada. El joven mediapunta turco ha mostrado una notable capacidad para desequilibrar partidos con su visión de juego y precisión en el último pase. Su reciente rendimiento ha sido especialmente destacado en ausencia de jugadores clave como Bellingham y Mbappé, asumiendo responsabilidades ofensivas con madurez impropia de su edad. En el último enfrentamiento contra el Elche, Güler ya dejó destellos de su calidad, y ahora buscará ser decisivo en el Bernabeu. Por parte del Elche, Aleix Febas se presenta como su jugador más influyente. El centrocampista formado en la cantera del Real Madrid conoce bien a su exequipo y ha sido el motor creativo de los ilicitanos esta temporada. Su capacidad para controlar el ritmo del juego y su precisión en el pase serán fundamentales si el Elche quiere sorprender en el Bernabeu. Febas ha mostrado una notable mejoría en los últimos partidos, convirtiéndose en el referente ofensivo de un equipo que lucha por evitar el descenso.

¿Cuándo y dónde ver Real Madrid vs Elche?

  • Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

  • Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: Sky Sports

Real Madrid vence 3-0 a Manchester City | AP
Últimos videos
Lo Último
21:32 ¿El Cantante contra el arbitraje? Polémica crítica en el Puebla vs Necaxa por expulsión a Kevin Rosero
21:27 ¡Como en los viejos tiempos! Randy Orton vuelve a ser rudo y destroza a Cody Rhodes rumbo a WrestleMania 42
21:27 Oscars 2026: revelan el menú que disfrutarán las estrellas de Hollywood
20:44 Thunder Rosa Day: La responsabilidad que existe más allá del ring
20:44 Matt Cardona presume brutal herida tras WWE Main Event: “Me sentí vivo”
20:23 Nicolás Larcamón advierte a la Liga MX: "Cruz Azul será Campeón"
19:48 ¡De Qatar a la cancha! Tripleta arbitral de César Ramos Palazuelos pitarán el Toluca vs Atlas
19:45 ¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 14 de marzo en CDMX y Edomex?
19:34 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Toluca vs Atlas Jornada 11 Clausura 2026?
19:25 ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Santos de la J11 del Clausura 2026?
Tendencia
1
Futbol El mensaje de Luis Ángel Malagón tras ser dado de alta luego de su operación: "Todo a su tiempo"
2
Futbol Gato Ortiz se lanza contra sus detractores tras recibir Gafete FIFA 2026: ‘Que sigan ladrando los perros’
3
Futbol América golpeado por las lesiones: 'Pato' Salas promete luchar por títulos para dedicarlos a Malagón y Dávila
4
Futbol Investigación por apuestas sacude al Atlético Morelia; habría jugadores vinculados a presunto amaño de partidos
5
Contra ¿Te negaron la visa americana? Así puedes pedir el “perdón consular” y volver a intentarlo en 2026
6
Futbol Paulinho apunta a la convocatoria de Portugal para el amistoso contra México
Te recomendamos
¿El Cantante contra el arbitraje? Polémica crítica en el Puebla vs Necaxa por expulsión a Kevin Rosero
Futbol
13/03/2026
¿El Cantante contra el arbitraje? Polémica crítica en el Puebla vs Necaxa por expulsión a Kevin Rosero
¡Como en los viejos tiempos! Randy Orton vuelve a ser rudo y destroza a Cody Rhodes rumbo a WrestleMania 42
Lucha
13/03/2026
¡Como en los viejos tiempos! Randy Orton vuelve a ser rudo y destroza a Cody Rhodes rumbo a WrestleMania 42
Oscars 2026: revelan el menú que disfrutarán las estrellas de Hollywood
Contra
13/03/2026
Oscars 2026: revelan el menú que disfrutarán las estrellas de Hollywood
Thunder Rosa Day: La responsabilidad que existe más allá del ring
Opinión
13/03/2026
Thunder Rosa Day: La responsabilidad que existe más allá del ring
Matt Cardona presume brutal herida tras WWE Main Event: “Me sentí vivo”
Lucha
13/03/2026
Matt Cardona presume brutal herida tras WWE Main Event: “Me sentí vivo”
Nicolás Larcamón advierte a la Liga MX: "Cruz Azul será Campeón"
Futbol
13/03/2026
Nicolás Larcamón advierte a la Liga MX: "Cruz Azul será Campeón"