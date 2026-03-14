LaLiga: ¿cuándo y dónde ver Real Madrid vs Elche Jornada 28?

El Real Madrid se enfrentará al Elche este sábado 14 de marzo de 2026 a las 14:00 horas en el Estadio Bernabéu, en un encuentro correspondiente a LaLiga. El partido será dirigido por el árbitro Jesus Gil Manzano, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este duelo entre dos equipos con objetivos muy diferentes en la competición.

El Real Madrid ocupa actualmente la segunda posición de LaLiga con 63 puntos tras 27 jornadas disputadas, habiendo anotado 56 goles y recibido 23. Los blancos se mantienen en plena lucha por el título, aunque necesitan sumar de tres en tres para no perder comba con el líder. Por su parte, el Elche se encuentra en una situación comprometida, ocupando el puesto 17 con apenas 26 puntos, justo en el límite de la zona de descenso. Los ilicitanos han marcado 35 goles pero han encajado 41, lo que refleja sus problemas defensivos. Una victoria en el Bernabéu sería vital para los visitantes en su lucha por la permanencia, mientras que los madridistas no pueden permitirse más tropiezos si quieren seguir aspirando al campeonato.

Real Madrid vence 3-0 al Manchester City | AP

¿Cómo le ha ido al Real Madrid ante Elche?

El Real Madrid llega a este encuentro tras una impresionante victoria ante el Manchester City por 3-0 en Champions League, recuperando sensaciones tras resultados irregulares en liga. Previamente, los blancos vencieron a domicilio al Celta Vigo por 1-2 pero sufrieron una sorprendente derrota en casa ante el Getafe por 0-1. En Champions League consiguieron imponerse al Benfica por 2-1, aunque antes habían caído derrotados ante Osasuna por 2-1. El Elche, por su parte, atraviesa un mal momento con una derrota ante el Villarreal por 2-1, un empate 2-2 frente al Espanyol, y otra derrota contra el Athletic Bilbao por 2-1. Los ilicitanos también empataron sin goles ante Osasuna y perdieron 3-1 contra la Real Sociedad, acumulando cinco partidos sin conocer la victoria.

En los últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el balance es claramente favorable al Real Madrid. El duelo más reciente terminó en empate 2:2 en el campo del Elche (23.11.2025). Anteriormente, el Real Madrid goleó al conjunto ilicitano por 4:0 en el Bernabeu (15.02.2023) y también se impuso a domicilio por 0:3 (19.10.2022). Otro empate 2:2 se produjo en Madrid (23.01.2022), mientras que en Copa del Rey los blancos vencieron 1:2 en Elche (20.01.2022). El historial muestra que el Real Madrid no ha perdido ninguno de los últimos cinco enfrentamientos, con tres victorias y dos empates, lo que refleja su superioridad histórica frente al conjunto ilicitano.

Rafa Mir, jugador del Elche | LaLiga

Jugadores a seguir

Arda Güler se ha convertido en una pieza fundamental para el Real Madrid esta temporada. El joven mediapunta turco ha mostrado una notable capacidad para desequilibrar partidos con su visión de juego y precisión en el último pase. Su reciente rendimiento ha sido especialmente destacado en ausencia de jugadores clave como Bellingham y Mbappé, asumiendo responsabilidades ofensivas con madurez impropia de su edad. En el último enfrentamiento contra el Elche, Güler ya dejó destellos de su calidad, y ahora buscará ser decisivo en el Bernabeu. Por parte del Elche, Aleix Febas se presenta como su jugador más influyente. El centrocampista formado en la cantera del Real Madrid conoce bien a su exequipo y ha sido el motor creativo de los ilicitanos esta temporada. Su capacidad para controlar el ritmo del juego y su precisión en el pase serán fundamentales si el Elche quiere sorprender en el Bernabeu. Febas ha mostrado una notable mejoría en los últimos partidos, convirtiéndose en el referente ofensivo de un equipo que lucha por evitar el descenso.

¿Cuándo y dónde ver Real Madrid vs Elche?

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Sky Sports