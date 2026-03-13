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Futbol

Al-Qadisiya y Julián Quiñones le pegan al líder y se ponen a un punto de Champions

Aldo Martínez
Aldo Martínez 16:02 - 13 marzo 2026
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El equipo del mexicano remontó un 2-0 en los últimos 10 minutos y se meten de lleno en la pelea por el titulo

El delantero mexicano Julián Quiñones fue protagonista en un partido lleno de dramatismo en la Saudi Pro League, donde el Al Qadsiah logró una espectacular remontada de 3-2 frente al Al Ahly en la recta final del encuentro. El resultado mantiene al conjunto del mexicano en la pelea por los primeros puestos del campeonato, en un duelo que también enfrentó a dos de los goleadores más destacados del torneo.

Euipo del Al-Qadisiya | @Alqadsiah

El compromiso arrancó con mucha intensidad, ya que ambos equipos intentaron imponer condiciones desde los primeros minutos. Mientras el cuadro local buscaba generar peligro con la presencia de Quiñones en ataque, la visita apostaba por el poder ofensivo del inglés Ivan Toney, quien también pelea por el liderato de goleo en el campeonato.

Durante el primer cuarto de hora el duelo fue parejo y con pocas oportunidades claras, pues la disputa por el balón se concentró principalmente en la mitad del campo. El ritmo del partido era trabado y ninguno de los dos equipos lograba generar peligro real frente a la portería rival.

Al-Qadisiya vs Al-hly en Saudi Pro League | @Alqadsiah

Toney adelanta al Al Ahly

El marcador finalmente se abrió al minuto 27 cuando Ivan Toney sacó un potente disparo desde fuera del área que terminó incrustándose en el ángulo. Con ese tanto, el delantero inglés llegó a 25 goles en la temporada y colocó en ventaja al Al Ahly, que sorprendía a los locales.

Antes del descanso el panorama se complicó todavía más para el Al Qadsiah. Al minuto 42, Atangana apareció dentro del área para marcar el segundo gol de la visita. El conjunto dirigido desde la banca local se fue al vestidor con una desventaja de dos tantos, mientras Quiñones tenía un partido complicado al recibir pocos balones en zona ofensiva.

Victroia del Al-Qadisiya de Julián Quiñones | @Alqadsiah

Quiñones inicia la reacción y llega la remontada

En la segunda mitad el Al Qadsiah salió decidido a cambiar la historia. La reacción comenzó al minuto 63 con un gol de Musab Al Juwayr, quien definió dentro del área tras una jugada que inició con un pase filtrado de Julián Quiñones hacia Bonsu Ba, autor del centro que terminó en el descuento.

Con el 2-1, el partido se volvió completamente abierto. Los locales se lanzaron al ataque mientras que Al Ahly buscaba aprovechar los espacios al contragolpe. Las oportunidades aparecían en ambas porterías y el encuentro se transformó en un auténtico ida y vuelta en los minutos finales.

Cuando parecía que la derrota era inevitable, apareció Turki Al Ammar al minuto 91 para empatar el encuentro tras un tiro de esquina. El estadio estalló con el tanto que mantenía con vida al Al Qadsiah y encendía los últimos instantes del partido.

El momento culminante llegó en el último suspiro del encuentro, cuando el Al Qadsiah aprovechó un saque de banda para marcar el 3-2 definitivo y completar una remontada histórica. Con este triunfo, el equipo de Julián Quiñones se coloca en el cuarto lugar de la Saudi Pro League y queda a solo un punto del tercer puesto, posición que otorga el boleto a la próxima Champions Asiática.

Julián Quiñones con el gol del empate del Al Qadasiya | @AlQadsiahEN
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