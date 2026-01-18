¿Parecidos? Undertaker se encontró con Alexis 'Ojitos de Huevo' en el backstage de AAA

Siguen saliendo las postales del debut de AAA en Fox, esta vez con una imagen que tuvo lugar fuera del foco de las transmisiones, pues fue durante un momento en backstage donde el director creativo de la empresa en la nueva etapa, Undertaker, se encontró con uno de los comediantes más reconocidos en la actualidad.

Alexis 'Ojitos de Huevo', quien es conocido por su humor referido a su ceguera, estuvo presente en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera para presenciar la primera transmisión de Lucha Libre AAA a través de una nueva televisora.

Rey Mysterio defendió a El Grande Americano al final del show | wwe.com

El humor como estipulación

'Ojitos de Huevo' no es el primer comediante que tiene que ver con un evento de lucha libre; sin embargo, debido a su ceguera, es el primero que pone en una situación 'incómoda' a alguien como Undertaker, ya que el standupero, al encontrarse con el 'Hombre Muerto', hizo referencia a que ambos "tienen los mismos ojos", haciendo referencia a uno de los gestos más icónicos en la carrera del legendario luchador.

Ante esto, Taker soltó una sonrisa, la cual también estuvo acompañada de una broma de regreso hacia Alexis, quien de igual manera comenzó a reír, terminando con una fotografía que quedó guardada después del momento.

'Ojitos de Huevo' conoció a Undertaker vistiendo una playera de Rey Mysterio, quien estuvo encargado de abrir la primera transmisión de la llamada 'Nueva era', pero también en comentarios estuvo presente un luchador mexicano, ya que Rey Fénix respondió con emojis de risa al encuentro del comediante con el exluchador.

¿Cómo le fue a AAA a través de Fox?

Realmente AAA no tuvo un mal debut en cuanto a números; sin embargo, las quejas de la gente ya se han comenzado a ver en redes sociales, pues su primer evento en el Gimnasio Juan de la Barrera debutó con muy poca actividad luchística, protagonizando el show el combate entre El Grande Americano y El Hijo del Vikingo.

Primera lucha estelar de las transmisiones de Fox | wwe.com

Otra de las quejas tuvo que ver con que, al terminar el show que se llevó a cabo en vivo, se pudo filtrar el audio de la grabación del siguiente episodio, en el que además habrá tres defensas titulares, con El Hijo del Doctor Wagner Jr. y Santos Escobar siendo los estelares de una de ellas por el campeonato latinoamericano.

De cara al Royal Rumble de 2026, aún no se sabe si algunos luchadores, sea cual sea la rama podrán estar presentes en la batalla real que se llevará a cabo en Arabia Saudita, pues el apoyo que han tenido desde que se dio a conocer la alianza entre empresas podría ser un buen indicador de su presencia en uno de los eventos más importantes del año.