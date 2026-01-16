AAA en Fox: todo lo que debes saber de la primera función de lucha en 2026

La Caravana Estelar AAA arranca el año con una función histórica en la Ciudad de México este fin de semana. Este evento marca el debut de la empresa en las pantallas de Fox Sports con una producción de alto nivel. La expectativa crece ante la presencia de figuras internacionales que prometen una noche llena de adrenalina y emociones.

Rey Mysterio | X: @luchalibreaaa

¿Quiénes estarán en la primera función de AAA por Fox?

El evento contará con un padrino de lujo para dar el banderazo de salida a esta nueva etapa televisiva. El mismísimo Lucha Legend Rey Mysterio dará el puntapié inicial al debut de AAA en Fox. La presencia del "Amo del 619" asegura un lleno y un ambiente electrizante para todos los aficionados capitalinos.

Aunque el Megacampeón Dominik Mysterio está lesionado, se espera su presencia en el evento para observar a sus posibles rivales. Esa noche habrá un combate en el que saldrá el contendiente número 1 por el oro que actualmente presume. El joven monarca se convirtió en uno de los grandes ídolos de la afición mexicana recientemente.

El duelo estelar confirmado enfrentará a El Grande Americano contra el espectacular Hijo del Vikingo por la oportunidad titular. Este combate definirá quién será el próximo retador que busque destronar al polémico integrante de la familia Mysterio.

Las redes sociales de la empresa también confirmaron la participación de la facción femenil más dominante de la actualidad. Las Tóxicas, integradas por Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla, podrán verse por Fox durante la transmisión especial.

El Hijo de Dr. Wagner Jr. | X: @luchalibreaaa

La cartelera se complementa con el carisma de Mr. Iguana, quien ya fue anunciado oficialmente para aparecer en la televisión. Se filtraron combates que incluyen a Niño Hamburguesa y la emblemática figura de La Parka en una lucha de tercias. Ellos medirían fuerzas ante los peligrosos Abismo Negro, Taurus e Histeria para encender la lona.

El cariño del público hacia la dinastía Mysterio ha sido evidente desde la primera vez que pisaron una arena de la AAA. La combinación de talento local con estrellas de talla mundial garantiza un espectáculo digno de la capital del país. Los boletos están casi agotados para presenciar este capítulo que define el rumbo del campeonato máximo.

El inicio del proyecto para AAA

Esta función no solo representa el inicio del calendario deportivo, sino una alianza estratégica que llevará la lucha libre a más hogares. La empresa busca consolidar su liderazgo con enfrentamientos inéditos y rivalidades que sacarán chispas en cada caída.

Omos | X: @luchalibreaaa



