Hoy No Circula martes 20 de enero de 2026 CDMX y Edomex qué vehículos descansan

El programa Hoy No Circula se aplica este martes 20 de enero de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el calendario oficial, este día no pueden circular los vehículos con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8, en un horario que va de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Este martes 20 de enero de 2026 aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Estado de México./ Pixabay

La restricción aplica para automóviles con holograma 1 y 2, así como para vehículos sin holograma y autos con placas foráneas que no cuenten con alguna exención establecida por la autoridad ambiental.

En la Ciudad de México, el Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías, mientras que en el Estado de México se aplica en los municipios que conforman la zona metropolitana, por lo que miles de automovilistas deben tomar previsiones para evitar sanciones.

Los vehículos con engomado rosa y placas terminación 7 y 8 no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas./ CAME

¿Qué vehículos sí pueden circular este martes?

A pesar de la restricción, sí pueden circular los vehículos que cuentan con holograma 00 y 0, así como los autos eléctricos e híbridos, al considerarse de baja o nula emisión contaminante.

También están exentos del programa los vehículos destinados a servicios de emergencia, transporte público, unidades funerarias y aquellos que cuenten con placas para personas con discapacidad.

El Hoy No Circula busca reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México./ Pixabay

Las autoridades recuerdan que incumplir el Hoy No Circula puede derivar en multas económicas y, en algunos casos, en el traslado del vehículo al corralón, lo que representa gastos adicionales para los conductores.

Por ello, se recomienda a los automovilistas revisar con anticipación el engomado y la terminación de sus placas, planear rutas alternas o utilizar transporte público para evitar contratiempos durante este martes 20 de enero de 2026.