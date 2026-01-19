Hoy No Circula martes 20 de enero de 2026 CDMX y Edomex qué vehículos descansan

El programa también incluye multas y puede remitir vehículos al corralón en caso de incumplimiento

Hoy No Circula martes 20 de enero de 2026 CDMX y Edomex qué vehículos descansan
Quedan restringidos los autos con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8, de 5:00 a 22:00 horas. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
19 de Enero de 2026

El programa Hoy No Circula se aplica este martes 20 de enero de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el calendario oficial, este día no pueden circular los vehículos con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8, en un horario que va de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Este martes 20 de enero de 2026 aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Estado de México./ Pixabay
Este martes 20 de enero de 2026 aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Estado de México./ Pixabay 

La restricción aplica para automóviles con holograma 1 y 2, así como para vehículos sin holograma y autos con placas foráneas que no cuenten con alguna exención establecida por la autoridad ambiental.

En la Ciudad de México, el Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías, mientras que en el Estado de México se aplica en los municipios que conforman la zona metropolitana, por lo que miles de automovilistas deben tomar previsiones para evitar sanciones.

Los vehículos con engomado rosa y placas terminación 7 y 8 no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas./ CAME
Los vehículos con engomado rosa y placas terminación 7 y 8 no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas./ CAME 

¿Qué vehículos sí pueden circular este martes?

A pesar de la restricción, sí pueden circular los vehículos que cuentan con holograma 00 y 0, así como los autos eléctricos e híbridos, al considerarse de baja o nula emisión contaminante.

También están exentos del programa los vehículos destinados a servicios de emergencia, transporte público, unidades funerarias y aquellos que cuenten con placas para personas con discapacidad.

El Hoy No Circula busca reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México./ Pixabay
El Hoy No Circula busca reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México./ Pixabay 

 

Las autoridades recuerdan que incumplir el Hoy No Circula puede derivar en multas económicas y, en algunos casos, en el traslado del vehículo al corralón, lo que representa gastos adicionales para los conductores.

Por ello, se recomienda a los automovilistas revisar con anticipación el engomado y la terminación de sus placas, planear rutas alternas o utilizar transporte público para evitar contratiempos durante este martes 20 de enero de 2026.

Las autoridades recomiendan verificar placas y holograma para evitar multas o el traslado al corralón./ Pixabay
Las autoridades recomiendan verificar placas y holograma para evitar multas o el traslado al corralón./ Pixabay 

TE PUEDE INTERESAR

Profesor localizado en Nuevo León denuncia agresión de la Guardia Nacional

Contra | 19/01/2026

Profesor localizado en Nuevo León denuncia agresión de la Guardia Nacional
Karol G y Feid terminan su relación tras tres años juntos esto es lo que se sabe

Contra | 19/01/2026

Karol G y Feid terminan su relación tras tres años juntos esto es lo que se sabe
Gloria Trevi sufrió parálisis facial esto se sabe del estado de su salud

Contra | 19/01/2026

Gloria Trevi sufrió parálisis facial esto se sabe del estado de su salud
Te recomendamos
Profesor localizado en Nuevo León denuncia agresión de la Guardia Nacional
Tendencias
Hoy No Circula

LO ÚLTIMO