Karol G y Feid terminan su relación tras tres años juntos esto es lo que se sabe

Karol G y Feid, una de las parejas más populares de la música urbana, habrían terminado su relación luego de tres años juntos, de acuerdo con información difundida por el portal estadounidense TMZ, especializado en noticias del espectáculo.

La relación entre ambos artistas se mantuvo durante mucho tiempo con bajo perfil, aunque con el paso de los meses comenzaron a mostrarse juntos en eventos públicos, giras y publicaciones en redes sociales, lo que los convirtió en una de las parejas más seguidas por sus fans.

Karol G y Feid habrían terminado su relación tras tres años juntos, de acuerdo con información difundida por TMZ./ IG: Feid

La versión sobre la ruptura comenzó a circular luego de que TMZ publicara el reporte, el cual fue retomado rápidamente por diversos medios internacionales y generó una ola de reacciones entre seguidores de ambos cantantes.

De acuerdo con lo señalado, la separación no estaría relacionada con conflictos públicos ni escándalos, sino con decisiones personales tomadas de manera privada, sin que hasta ahora existan declaraciones directas de los involucrados.

EXCLUSIVE: Karol G and her boyfriend Feid break up after 3 years. https://t.co/qDJy9hCIOK pic.twitter.com/ueg1pNltH4 — TMZ (@TMZ) January 19, 2026

¿Por qué habrían terminado Karol G y Feid?

Según la información difundida por TMZ, uno de los factores que habría influido en la ruptura es la intensa agenda de trabajo de ambos artistas, quienes atraviesan momentos clave en sus carreras con giras, grabaciones y compromisos constantes.

Esta dinámica habría dificultado el tiempo que podían compartir como pareja, lo que eventualmente los llevó a tomar la decisión de separarse tras varios años juntos.

La pareja se convirtió en una de las más seguidas de la música urbana durante su relación./ IG:Feid

Hasta el momento, ni Karol G ni Feid han confirmado ni desmentido públicamente la información, lo que ha mantenido el tema en el centro de la conversación en redes sociales.

Pese a ello, las versiones apuntan a que la ruptura se dio en buenos términos, mientras ambos continúan enfocados en sus proyectos musicales y en el crecimiento de sus carreras de manera individual.