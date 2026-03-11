¿Carlos Salcido estuvo a nada de ir al América? Esto es lo que cuenta el exjugador del Rebaño

El histórico jugador de Chivas, Carlos Salcido, reveló en una entrevista con ‘El podcast de Chivas’ un acercamiento que el América tuvo con el jugador en 2013 para buscar su fichaje, pero se negó a irse al combinado azulcrema, así que decidieron optar por una alternativa para reforzar la defensa.

El exjugador rojiblanco reveló por quién terminó fichando el América ante su negativa.

Maza Rodríguez fue la opción del América ante la negativa de Salcido

El excapitán de los rojiblancos reveló que el más grande rival de las Chivas lo buscó para ficharlo: el América. El exseleccionado nacional declaró que las Águilas se interesaron en sus servicios, pero el zaguero les cerró la puerta, así que terminaron yendo por el Maza Rodríguez.

“Atlas nunca me buscó; América sí.” La prueba está en que después se fue el Maza; fue antes del Maza. “Nunca lo había contado”, apuntó Salcido durante la conversación.

El Maza Rodríguez logró levantar el título de Liga MX con el América y dejó el club un año después para irse al Cruz Azul.

Carlos Salcido pelea el balón en el partido frente al Morelia

Volvió a Chivas para ganar títulos

Salcido tuvo una segunda etapa con los rojiblancos y fue una llena de éxitos, donde levantó una buena cantidad de títulos para ampliar su palmarés y el del equipo rojiblanco.

Carlos Salcido habló de las prácticas de La Volpe | MEXSPORT

El zaguero regresó al club de sus amores después de su etapa en Tigres, donde ganó:

1 Liga MX.

2 Copas MX.

1 Supercopa MX.

1 Concacaf Champions League.