Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Árbitro justo! Marco Antonio Ortiz aplica la nueva regla en el Atlas vs Chivas
Chivas volvió a la senda del triunfo frente a Atlas en el Clásico Tapatío. El Rebaño Sagrado pudo imponerse tras un mal inicio y consiguió un resultado muy favorecedor.
¿Qué hizo el Gato Ortiz en el Clásico Tapatío?
Sin embargo, lo que llamó la atención más allá del resultado fue un detalle que involucra al árbitro central Marco 'El Gato' Ortiz, quien fiel a su estilo fue protagonista en el partido.
El silbante, fuertemente criticado tras un par de decisiones polémicas a favor de Chivas con dos penas máximas, cumplió cabalmente con el reglamento, innovando en la Liga MX.
Apegado al reglamento
Ortiz aplicó la nueva regla del saque de banda, la cual consiste en que si el jugador al que le corresponde la jugada tarda más de ocho segundos en despejar, el balón se concede al equipo contrario.
Esta regla intenta evitar que se pierda tiempo efectivo de juego en los saques de banda, así lo destacó el exárbitro y ahora analista arbitral en TUDN, Fernando 'El Cantante' Guerrero.
✅️⏱️ El gato Ortiz aplicando la modificación a la regla de juego por pérdida de tiempo en el saque de banda. Cuenta los 5 segundos y al no poner el balón en juego el de @AtlasFC le da la posesión del balón a las @Chivas #cantavar 📺 @TUDNMEX pic.twitter.com/s6eBtQV62S— El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) March 8, 2026
Te puede interesar