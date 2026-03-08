Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Árbitro justo! Marco Antonio Ortiz aplica la nueva regla en el Atlas vs Chivas

El técnico de Chivas dio detalles sobre lo sucedido en el Clásico Tapatío
Jorge Armando Hernández 23:21 - 07 marzo 2026
En el Clásico Tapatío se dio un detalle curioso con el árbitro Gato

Chivas volvió a la senda del triunfo frente a Atlas en el Clásico Tapatío. El Rebaño Sagrado pudo imponerse tras un mal inicio y consiguió un resultado muy favorecedor.

Gato Ortiz amonestando a 'Cotorro' González de Chivas en el duelo de Liga MX contra Atlas I IMAGO7

¿Qué hizo el Gato Ortiz en el Clásico Tapatío?

Sin embargo, lo que llamó la atención más allá del resultado fue un detalle que involucra al árbitro central Marco 'El Gato' Ortiz, quien fiel a su estilo fue protagonista en el partido.

El silbante, fuertemente criticado tras un par de decisiones polémicas a favor de Chivas con dos penas máximas, cumplió cabalmente con el reglamento, innovando en la Liga MX.

Gato Ortiz marcando penal para Chivas en el juego contra Atlas de Liga MX I IMAGO7

Apegado al reglamento

Ortiz aplicó la nueva regla del saque de banda, la cual consiste en que si el jugador al que le corresponde la jugada tarda más de ocho segundos en despejar, el balón se concede al equipo contrario.

Esta regla intenta evitar que se pierda tiempo efectivo de juego en los saques de banda, así lo destacó el exárbitro y ahora analista arbitral en TUDN, Fernando 'El Cantante' Guerrero.

