Gustavo Leal regresa al futbol mexicano para dirigir en la Liga de Expansión

El Clausura 2026 apenas comenzó en las diferentes ligas del futbol mexicano y la primera sorpresa se dio en la Liga de Expansión. En apenas dos jornadas, Coyotes de Tlaxcala decidió cambiar de director técnico y le dará la bienvenida a un viejo conocido de la Liga MX.

Se trata de Gustavo Leal, quien en Primera División dirigió a Atlético San Luis y ahora tomará el lugar de Marco Fabián Vázquez. Luego de dirigir en fuerzas básicas de Chivas, el estratega mexicano llegó al equipo tlaxcalteca en el pasado Apertura 2025, en el cual solo ganó tres de 14 partidos.

Para el Clausura 2026, comenzó con una derrota 4-1 como visitante ante Mineros de Zacatecas y la jornada pasada venció 1-0 a Cancún FC en casa. A pesar de ello, la directiva de Coyotes sorprendió con la decisión de rescindir su contrato y fichar al estratega brasileño.

Jugadores de Coyotes de Tlaxcala en festejo de gol | IMAGO 7

Coyotes le da la bienvenida a Gustavo Leal

Este domingo, por medio de redes sociales, el equipo confirmó la llegada del sudamericano, que desde marzo de 2025 -cuando salió de Everton de Chile- no dirige a nivel profesional. "Fue parte del cuerpo técnico campeón olímpico con Brasil en Tokio 2020 y dirigió al Atlético de San Luis, donde hizo historia al clasificar al club por primera vez a una Semifinal. Su metodología, intensidad y apuesta por un fútbol dinámico y ofensivo lo respaldan".

"Hoy inicia una nueva etapa al frente de la Jauría. Bienvenido a tu nueva casa. Juntos, con trabajo y unidad, vamos por el equipo que nuestra afición merece", se lee en el comunicado de prensa de Tlaxcala, que este lunes ya presentó ante los medios al estratega brasileño, que se dijo listo para el reto.

Jugadores de Coyotes en celebración ante Cancún | IMAGO 7

¿Cómo le fue a Leal en la Liga MX?

Leal llegó al futbol mexicano como asistente de André Jardine en Atlético San Luis y se quedó con el puesto vez que su compatriota se marchó a América. Estuvo al frente del equipo en dos torneo, Apertura 2023 y Clausura 2024, para un total de 41 partidos, con 15 victorias, cuatro empates y 22 derrotas.

En su primer semestre llegó a repechaje, donde se impuso 3-2 ante León. Luego sorprendió a Rayados de Monterrey, al cual venció 2-1 en el marcador global y clasificó a Semifinales, instancia en la cual cayó por marcador global 5-2 ante el América de su excolaborador.