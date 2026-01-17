¿Irapuato desaparecerá? Presidenta del club tiene una orden de aprehensión en su contra

El Irapuato se encuentra en una situación difícil, luego de que se diera a conocer que su presidenta Selomith Ramírez tiene una orden de aprehensión en su contra en pleno inicio del Clausura 2026 en la Liga de Expansión MX.

Sin embargo, la situación es totalmente ajena al club, el denunciante su exesposo la ha responsabilizado por presunto fraude de alrededor de 40 millones de pesos, esto por un conflicto legal de aspecto familiar y empresarial abierto desde hace tres años.

Irapuato l clubirapuato_

El caso se encuentra en el expediente 926/2023 y es seguido por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato. Ramírez junto con su abogado buscaron un amparo pero les fue negado el 11 de enero.

Desde entonces la presidenta podría ser encarcelada, aunque la propia información judicial señala que podría evitar la prisión pagando entre 20 y 30 millones de pesos para librar la condena a la que podría estar expuesta.

Liga de Expansión MX l clubirapuato_

¿Perderán la identidad?

Aunado al asunto familiar de la presidenta de Irapuato se encuentra otro problema el cual serían la pérdida de los derechos del nombre, colores y escudo de la institución, los cuales pertenecen a la Asociación Civil, debido a adeudos pendientes. Además que el Estadio Sergio León Chávez está por terminar contrato y no hay avances de renovación.

Esta situación legal estaría provocando que a partir de la próxima temporada el equipo no juegue más en el recinto, ni con los colores, ni tampoco con el escudo, por lo que estaría perdiendo su identidad si no se llegara a una solución. Rumores han desatado la probable llegada de Alebrijes de Oaxaca a la ciudad.

La Trinca l clubirapuato_

Dura sanción

Irapuato fue sancionado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tras los hechos registrados recientemente, tanto en el partido de Ida de la Final del Apertura 2025 ante Tampico Madero, como en un encuentro amistoso ante Chivas, disputado a finales del mismo año. La determinación fue tomada por la Comisión Disciplinaria, luego de analizar diversos antecedentes.

La sanción impuesta al Club Irapuato contempla medidas tanto deportivas como económicas, con el objetivo de prevenir futuras conductas inapropiadas dentro de los estadios y garantizar la seguridad de todos los asistentes.

