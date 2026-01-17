Estadio Cuauhtémoc y una nueva víctima: Faustine Robert sale lesionada por mal estado de la cancha

El Estadio Cuauhtémoc se encuentra nuevamente bajo los reflectores tras el preocupante inicio del torneo Clausura 2026. Durante el enfrentamiento entre Toluca y Puebla, la mediocampista Faustine Robert sufrió una lesión que encendió las alarmas debido a las evidentes irregularidades que presenta el terreno de juego actualmente.

¿Qué pasó en el Estadio Cuauhtémoc?

La futbolista de las Diablas Rojas intentó realizar un centro por la banda derecha cuando su tobillo izquierdo quedó atorado en la superficie del campo. Esta situación se suma a las quejas recientes sobre barridas y apoyos mal plantados que provocan desprendimientos visibles de pasto, afectando directamente la integridad física de los deportistas profesionales.

Tras recibir asistencia médica inmediata en la cancha, la jugadora francesa logró retirarse por su propio pie para evitar una complicación mayor en su diagnóstico. El cuerpo técnico decidió no arriesgar su continuidad en el encuentro, a la espera de los exámenes médicos que determinen la gravedad de la molestia en su articulación.

Faustine Robert había comenzado el certamen con un rendimiento destacado, al sumar una asistencia y un gol en sus primeras participaciones con la escuadra mexiquense. Su ausencia representaría una baja sensible para un proyecto que busca el protagonismo en el futbol femenino nacional durante este semestre de competencia oficial.

La problemática se agrava debido a que el Cruz Azul también utiliza este estadio para disputar sus partidos en condición de local durante la presente temporada. La saturación de juegos entre las categorías varonil y femenil incrementa la presión sobre el sistema híbrido, el cual no ha logrado consolidarse de manera óptima todavía.

Este sábado, el inmueble tendrá una carga de actividad doble que genera incertidumbre entre los cuerpos técnicos de los clubes involucrados. Por la noche, La Máquina y el conjunto de la Franja se verán las caras en la jornada tres.

La combinación de antecedentes negativos y el uso constante del campo mantiene la atención puesta sobre las condiciones de la grama en la Angelópolis. Resulta urgente que las autoridades de la liga y el patronato del estadio revisen los protocolos de mantenimiento para garantizar la seguridad de todos los protagonistas en cada jornada.

