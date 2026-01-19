Profesor localizado en Nuevo León denuncia agresión de la Guardia Nacional

El académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios denunció haber sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos durante el tiempo en que permaneció desaparecido en el estado de Nuevo León, periodo en el que, según su testimonio, fue golpeado por elementos de la Guardia Nacional, lo que le provocó la fractura de tres costillas.

El docente, quien fue reportado como desaparecido del 2 al 16 de enero, señaló que tras las agresiones fue abandonado a su suerte y obligado a enfrentar una situación de calle que puso en riesgo su vida, luego de que personal del Aeropuerto Internacional de Monterrey presuntamente le negara ayuda tras su detención.

El testimonio del profesor fue presentado en una rueda de prensa realizada en la Ibero Puebla./ X

De acuerdo con su relato, tras ser entregado por la Guardia Nacional a autoridades municipales de Apodaca, permaneció privado de la libertad sin que su detención fuera registrada oficialmente ni se le permitiera comunicarse con familiares u otras personas cercanas durante al menos 36 horas.

El testimonio del Doctor en Letras fue difundido mediante un video grabado previamente, el cual se presentó durante una rueda de prensa realizada en la Universidad Iberoamericana Puebla, encabezada por el rector Alejandro Eduardo Guevara Sanginés.

La Universidad Iberoamericana Puebla exigió el esclarecimiento de los hechos y una investigación sobre posibles violaciones a derechos humanos./ FB

¿Qué exigió la Ibero Puebla tras la localización del profesor?

Durante el acto, el rector dio lectura a un pronunciamiento institucional en el que la universidad fijó su postura tras la localización del académico. “Tras la localización con vida del Doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios, la Universidad Iberoamericana Puebla reitera su agradecimiento a la comunidad universitaria, sociedad civil e instancias de gobierno que colaboraron para dar con el paradero de Leonardo. Una vez más, se demuestra que la movilización social y la presión mediática son fundamentales para la búsqueda y localización, en un contexto de más de 130 mil personas desaparecidas en el país”.

“Durante 3 días estuve en una celda en el municipio de #Apodaca, a la cual fui llevado por la @GN_MEXICO_, antes de ir a dicha celda fui golpeado por la #GuardiaNacional, lo cual me generó una fractura de tres costillas”, explica el profesor de la @IberoPuebla Leonardo Ariel… pic.twitter.com/fPB7BSnJtt — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 19, 2026

En el documento, la institución subrayó que la localización con vida no representa justicia por sí sola y pidió a las autoridades esclarecer los hechos. “Recordamos que la localización con vida no es sinónimo de justicia, es apenas el primer paso para el esclarecimiento de los hechos, el deslinde de responsabilidad en las autoridades y la reparación a las víctimas”.

La universidad también denunció inconsistencias en la actuación de las autoridades municipales de Apodaca y de la Guardia Nacional, así como la filtración de información a medios de comunicación que, señaló, contribuye a la revictimización del académico. “Desaprobamos la filtración de información y registros audiovisuales a medios de comunicación por parte de las autoridades que promueven la revictimización y/o criminalización de Leonardo, incluso antes de que se presenten en las instancias legales”.

El académico colombiano fue localizado con vida luego de permanecer desaparecido durante varios días en el estado de Nuevo León./ FB

“No fui al anexo por voluntad”

En su testimonio personal, Escobar Barrios afirmó que fue detenido de manera irregular tras arribar al Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde realizaba una escala rumbo a Puebla. “Antes de ir a la celda fui golpeado por la Guardia Nacional, lo cual me generó una fractura de tres costillas, ya comprobada médicamente”, declaró.

El académico añadió que permaneció tres días detenido en instalaciones del municipio de Apodaca sin que se le informaran sus derechos ni se registrara oficialmente su detención, lo que ahora coloca su caso en el centro de un debate sobre presuntos abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos que, de acuerdo con la Ibero Puebla, deben ser investigados y sancionados conforme a la ley.