Tren El Insurgente entra en fase final de pruebas en el tramo Santa Fe–Observatorio

El Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente, se encuentra en la recta final de las pruebas operativas en el tramo Santa Fe–Observatorio, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Estas acciones forman parte del proceso previo a su operación completa a lo largo de 57.7 kilómetros.

De acuerdo con el comunicado oficial, actualmente se realizan pruebas dinámicas y estáticas con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del sistema ferroviario y garantizar que cumpla con los estándares de calidad y seguridad establecidos para el servicio de pasajeros.

Las pruebas se llevan a cabo tanto en el viaducto elevado como en el Puente Atirantado, una estructura única por su diseño curvo ubicada entre las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga, uno de los puntos clave del proyecto.

En las evaluaciones dinámicas, los trenes circulan a velocidad y con carga, mientras que en las pruebas estáticas se simula el peso de los pasajeros mediante el uso de aproximadamente mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno, lo que permite analizar el comportamiento estructural del sistema.

¿Qué falta para que El Insurgente opere en su totalidad?

Las pruebas estáticas tienen una duración aproximada de 16 horas, mientras que las dinámicas se realizan en un lapso de ocho horas. En ambos ejercicios se utilizan cuatro trenes acoplados en dos convoyes, lo que permite evaluar distintos escenarios de operación.

Actualmente, El Insurgente transporta en promedio 22 mil personas al día en el tramo que va de Zinacantepec a Santa Fe. Una vez concluida su operación total, el sistema beneficiará a más de 100 mil usuarios diarios, reduciendo significativamente los tiempos de traslado entre el Estado de México y la capital del país.

El recorrido completo contará con siete estaciones: Observatorio, Vasco de Quiroga y Santa Fe en la Ciudad de México, así como Lerma, Metepec, Toluca Centro y Zinacantepec en el Estado de México, fortaleciendo la conectividad metropolitana.

Además, el proyecto contempla una integración con otros sistemas de transporte, como el Cablebús Línea 3 en Vasco de Quiroga y la Línea 1 y Línea 12 del Metro en Observatorio, lo que convertirá a esta estación en un nodo estratégico de movilidad.

De acuerdo con la SICT, El Insurgente no solo busca reducir el tránsito vehicular y las emisiones contaminantes, sino que representa un proyecto estratégico que marcará un hito en el desarrollo ferroviario del país y mejorará la calidad de vida de los habitantes de la Zona Metropolitana de Toluca y el poniente de la Ciudad de México.