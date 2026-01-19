"Ganamos como hombres, perdemos como hombres": Sadio Mané antes de volver con Senegal

"Ganamos como hombres, perdemos como hombres". Esa frase de Sadio Mané terminó por definir la Final de la Copa África y explicar por qué el delantero senegalés fue elegido MVP del torneo. Más allá de su rendimiento dentro del campo, el premio encontró su verdadero sentido en un gesto de liderazgo que dio la vuelta al mundo.

La final estuvo marcada por la polémica cuando el seleccionador Pape Thiaw decidió retirar a sus jugadores del campo tras la señalización de un penalti. Una acción lamentable y vergonzosa, más aún porque la falta aún no había sido ejecutada, y que puso en riesgo el cierre deportivo de un torneo seguido a nivel mundial.

"Ganamos como hombres, perdemos como hombres", el mensaje que cambió la final

En medio del caos, Sadio Mané tomó la palabra y pidió a sus compañeros regresar al campo. "El futbol africano no merecía una final así. Estamos progresando mucho y todo el mundo nos estaba viendo", explicó posteriormente, dejando claro que la imagen del continente estaba por encima de cualquier enojo.

Ese llamado a la responsabilidad colectiva fue clave para que el equipo regresara al terreno de juego y el partido pudiera terminarse. "Por eso pedí a mis compañeros volver al campo. Les dije: ganamos como hombres, perdemos como hombres", relató Mané, subrayando el valor de competir hasta el final.

¿Por qué esa frase de Mané dio la vuelta al mundo?

El delantero atendió a los medios en zona mixta y profundizó en su mensaje. "El árbitro puede equivocarse, y no es justo juzgarlo", afirmó, defendiendo que los errores forman parte natural del futbol y no deben provocar decisiones extremas.

Mané también recordó que su postura pensaba en los aficionados. "Lo más importante es la gente de todo el mundo que quería ver el partido", dijo, explicando que el respeto al espectáculo fue una de las razones principales para insistir en volver al campo.

El atacante aclaró que la decisión final fue colectiva, aunque reconoció su insistencia. "La decisión de entrar fue tomada por todos al final, pero yo les insistí en volver al campo", señaló, reforzando su papel como líder dentro del grupo.

Finalmente, Sadio Mané confirmó que esta Copa África será la última de su carrera con la selección. "Me encantaría seguir, pero ésta es mi última Copa África", declaró, aunque dejó claro que todavía tiene un gran objetivo por delante, ya que sí disputará el Mundial 2026.

