¡Caos, escándalo, abandono y penalti fallado en la Final de la Copa Africana de Naciones!

Lo que parecía ser una fiesta de futbol terminó en un escándalo absoluto para el continente africano y la Copa Africana de Naciones, luego de que el árbitro marcara un penal al minuto 98 en favor del anfitrión, Marruecos. Tras la marca del penal, el equipo de Senegal decidió abandonar el terreno de juego, causando incertidumbre en el estadio.

Trifulca en Marruecos I AP

¿Cómo fue la polémica?

Durante los últimos ocho minutos de juego, un empujón en un tiro de esquina terminó en un penal a favor del equipo anfitrión. Tras la revisión en el VAR, el central sentenció penal, acción que detonó la furia de la banca de Senegal, quienes se quejaron de una ‘ayuda’ a los locales.

Luego de reclamar al árbitro, el técnico de Senegal, Pape Thiaw, pidió a sus jugadores salir del terreno de juego en señal de protesta, situación que para sorpresa del público terminó por concretarse, pues más de la mitad del equipo salió rumbo a los vestidores.

Penal para Marruecos I AP

Tras casi 10 minutos de desconcierto, el capitán de Senegal, Sadio Mané, mostró su madurez y jerarquía al ir hasta los vestidores por sus compañeros para que se pudiera concretar el juego.

Ya en el 22’ de agregado, ambas selecciones regresaron al terreno de juego para culminar la polémica, todo gracias al capitán senegalés quien incluso más que su técnico, pidió cabeza fría y seguir en el juego.

Pesadilla para Brahim I AP

¿Justicia?

Ya con el reloj marcando más de 100 minutos de juego, el atacante del Real Madrid, Brahim Díaz, fue el encargado de cobrar la tan polémica pena máxima, quien valiente y gallardo se paró frente a Mendy, y con el afán de buscar el heroísmo, terminó por fallar el penal al querer cobrar de Panenka, entregando el balón a un guardameta que solo permaneció en el centro.

Para mala fortuna de los locales y con el papelón de Brahim ya escrito, Senegal aprovechó una contra en el tiempo extra y terminó por marcar el primer gol del juego, solo 15 minutos después de estar metidos en el vestidor.