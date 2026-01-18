Roma venció al Torino con Paulo Dybala como figura

La Roma consiguió una victoria clave al imponerse 2-0 al Torino en el Olímpico de Turín, en duelo correspondiente a la Jornada 21 de la Serie A. El conjunto capitalino mostró orden, contundencia y jerarquía para sumar tres puntos de oro en territorio complicado con una brillante actuación de Paulo Dybala.

El primer golpe llegó al minuto 26, cuando Donyell Malen abrió el marcador tras una jugada bien construida por el ataque romano. El neerlandés definió con precisión para silenciar a la afición local y darle tranquilidad a un equipo que ya mostraba mejores sensaciones en el campo.

Serie A l AP

A partir de la ventaja, la Roma manejó los tiempos del partido con inteligencia. Torino intentó reaccionar con mayor posesión, pero se topó con una defensa bien plantada y con un mediocampo que supo cortar los circuitos ofensivos del conjunto granata.

La figura del encuentro comenzó a tomar forma con Paulo Dybala, quien fue el eje creativo del equipo visitante. El argentino se mostró participativo, bajó a recibir, generó espacios y fue constante amenaza cada vez que tuvo el balón en los pies.

Roma ganó l AP

¿Cómo fue el gol de Dybala?

El golpe definitivo llegó al minuto 72, cuando Dybala apareció en el área para firmar el 2-0. Tras una asistencia previa en el primer gol, el atacante argentino coronó su gran actuación con una definición de calidad que dejó sin opciones al guardameta del Torino.

Con el marcador a favor, la Roma controló el cierre del partido sin sobresaltos. Torino careció de claridad en los últimos metros y no encontró la forma de vulnerar el arco visitante, pese a los intentos finales por descontar.

Torino l AP

Escalan posiciones

Gracias a este triunfo, el conjunto dirigido desde el banquillo romano alcanzó las 42 unidades en la tabla general. La victoria le permite mantenerse entre los primeros cuatro lugares, consolidándose en la zona de clasificación a competiciones europeas.

La noche en Turín confirmó el gran momento de Paulo Dybala, quien con un gol y una asistencia fue el jugador más determinante del partido. La Roma se ilusiona con seguir en la pelea alta de la Serie A, respaldada por el talento y liderazgo de su atacante argentino.