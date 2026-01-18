Pachuca cerca de convertirse en la sede de Sudáfrica para la Copa del Mundo

A solo unos meses de que arranque el torneo más importante del balompié, las naciones clasificadas a la Copa del Mundo ya comenzaron a buscar su sede de entrenamientos para la justa del verano, caso de ello la Selección de Sudáfrica, ya que con información de Pepe Hanan, está ya habría elegido a Pachuca como su campamento.

Sudáfrica en eliminatorias I AP

¿Lista la sede de la selección inaugural?

Sudáfrica será la encargada de inaugurar el Mundial 2026 junto con México en la cancha del Estadio Banorte, el próximo 11 de junio, por lo que su equipo deportivo ya comenzó a buscar los campamentos disponibles para albergar a los africanos en su paso por el torneo.

Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones I AP

Con Información de AS, Sudáfrica ve como una sede ‘idónea’ el recinto deportivo de los Tuzos del Pachuca, equipo de la Liga MX, ya que tiene una buena ubicación estratégica de acuerdo a los estadios en los que el equipo africano va a jugar, además de ser una de las más cercanas a la CDMX, ciudad donde harán su debut.

Aunque por ahora no hay nada confirmado ni ningún comunicado, todo parece indicar que Sudáfrica se convertirá en una de las selecciones con su sede ya ubicada para la Copa Mundo, eligiendo a México por encima de Estados Unidos y Canadá.

¿Qué selecciones ya tienen sede de entrenamiento para el Mundial?

Parte importante de una Copa del Mundo es lo estratégico, pues trayectos largos y ciudades con climas extremos pueden llegar a perjudicar el rendimiento de los futbolistas, aún más si se tiene en cuenta que esta vez la fiesta del verano será entre países distintos.

AP

Ante esta problemática y con las sedes de los juegos de Fase de Grupos ya confirmadas, algunos países ya comenzaron a elegir sus ciudades que servirán como campamentos para hospedarse y entrenar previo a sus juegos. Si bien unos son solo rumores, algunos ya confirmaron su recinto deportivo.

Mientras que Japón, España y Portugal analizan la posibilidad de llegar a México para el Mundial, países como Brasil y Argentina ya confirmaron que su campamento será en ciudades de Estados Unidos.