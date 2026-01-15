Mundial 2026: Pepe sueña con ver a Cristiano Ronaldo y Portugal coronarse este año

De cara a la segunda edición del Juego de Leyendas, se llevó a cabo la conferencia de prensa en donde estuvieron presentes las leyendas de la FIFA, el brasileño Cafú y el portugués Pepe. Por su parte por México estuvieron presentes Miguel Layún y Andrés Guardado.

El ex jugador del Real Madrid dejó en claro que le gustaría ver a su selección ser campeona del mundo en México por Cristiano Ronaldo, así como lo hizo Diego Armando Maradona y Pelé. “Los mexicanos luchan siempre hasta el final, sea el resultado que sea".

"Eso es bueno porque demuestra un poco lo que es la mentalidad de la gente mexicana de luchar mismo con algunas adversidades. Pero ahora, quitando un poco esa cuestión, Andrés ha dicho de los futbolistas que han ganado en México, espero que la tercera sea para Cristiano y que sea para Portugal", declaró.

Pepé durante el Mundial de Clubes de 2025 | MEXSPORT

Además, el brasileño Cafú, dejó en claro el crecimiento que ha tenido el futbol mexicano en los últimos años y de lo que espera para el “Tri” en este mundial. “Cada año que pasa, vienen creciendo más aún y este año, teniendo la oportunidad de celebrar una Copa del Mundo, tengo la certeza de que los mexicanos van a luchar desde el comienzo hasta el final. Hemos visto en las competiciones que los equipos mexicanos entran con una competitividad muy grande, entran para ganar, entran para vencer".

"Y eso es muy bueno, eso hace que se informe aún más el futbol mexicano, los jugadores mexicanos. Entonces veo con buenos ojos, tengo la certeza de que México va a hacer una gran Copa del Mundo, un país de tradición, un país que ya se dio otras dos Copas del Mundo, sabe lo que es vivir el ambiente y el aire de una Copa del Mundo. Y en su país aún tengo la certeza de que México va a hacer una gran Copa", señaló.

Cafú junto con Infantino en el Mundial de Clubes | MEXSPORT

Miguel Layún le dejó un recado a Jorge Campos, quien ahora estará jugando para las leyendas de la FIFA. “Si le toca estar cerca, le dejamos algún recuerdo por traidor. Así es que Jorge Campos, ya estás avisado. Si por ahí alguien le puede mandar este clip, le avisa. Creo que se ha hablado mucho del tema y al final esto se resume justo en esto".

"Y que obviamente se verá reflejado el día sábado con un estadio que va a vivir precisamente de su entretenimiento puro, en la esencia que debería mantenerse el futbol. Y pues que disfrutaremos muchísimo de compartir cancha con leyendas y obviamente con Jorge como rival, que ya lo tenemos como un compañero", finalizó.