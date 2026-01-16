Miroslav Klose ve en riesgo su récord de goles en mundiales: ‘O lo rompe Messi en este o Mbappé en el siguiente’

A cinco meses de que ruede el balón Trionda en la cancha del Estadio Banorte, para la inauguración de la Copa del Mundo 2026, las especulaciones sobre los ganadores comienzan a crecer, una de ellas la de quién será el nuevo goleador del certamen. Sin embargo, para Miroslav Klose, máximo anotador en mundiales, eso parece ser un ‘riesgo’

Klose en Brasil 2014 | MEXSPORT

¿Nuevo récord?

Durante una entrevista, el retirado delantero alemán, confesó sentir que su marca de máximo goleador en la historia de los mundiales, se puede ver destronada en la siguiente justa mundialista, pues sus perseguidores, Lionel Messi y Kylian Mbappé, acechan una vez más.

“Estoy seguro de que mi récord de goleador en las Copas del Mundo se batirá pronto. O lo consigue Lionel Messi en este Mundial, o a más tardar, Kylian Mbappé en el siguiente”, confesó el histórico goleador.

Messi campeón del mundo en Qatar 2022 | MEXSPORT

Klose no tomó de mala manera esta situación, aunque sí reconoció que a diferencia de sus dos perseguidores, la leyenda no era el encargado de cobrar los penales en su época, por lo que esa situación lo pudo beneficiar en su momento aún más. Además de estar tranquilo ya que aún cuenta con más marcas mundialistas.

“Esa circunstancia pudo haber aumentado mi número de goles. Creo que todavía tengo el mayor número de victorias en un Mundial y soy el único jugador que ha jugado cuatro semifinales”, concluyó el ex atacante de 47 años.

Mbappé campeón del mundo en Rusia 2018 | MEXSPORT

¿Cuántos goles necesitan Mbappé y Messi para superar a Kose?

El actual campeón del mundo y capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, suma una cuenta de 13 goles en Mundiales, iniciando con un tanto en Alemania 2006, cuatro más en Brasil 2014, uno más en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022, quedando a solo tres de la leyenda alemana.

Por su parte, Kylian Mbappé, comenzó su carrera en mundiales en Rusia 2018, justa en la que anotó cuatro goles y consiguió levantar la Copa del Mundo. En Qatar 2022, el francés sumó la monstruosa cantidad de ocho goles, llegando así a 12 anotaciones, quedado a sólo uno de Messi y cuatro de Miroslav Klose.