Continúa Fase I de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con el objetivo de reducir la exposición de la población a la contaminación y disminuir la emisión de contaminantes en la región.

La medida se mantiene conforme a los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas aplicables en la Ciudad de México y el Estado de México. Las autoridades indicaron que esta acción busca proteger la salud de la población ante los altos niveles de ozono registrados en el ambiente.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, las condiciones meteorológicas continúan favoreciendo la acumulación de contaminantes. Un sistema anticiclónico mantiene su influencia sobre el centro del país, lo que provoca estabilidad atmosférica, vientos débiles y escasa ventilación.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México debido a la mala calidad del aire./ X: @CAMegalopolis

Además, la radiación solar intensa y el incremento de la temperatura —que podría alcanzar entre 28 y 29 grados Celsius durante el día— contribuyen a la formación de ozono, por lo que se prevé que la calidad del aire oscile entre mala y muy mala en distintas zonas del Valle de México.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada sobre los niveles de contaminación y evitar actividades físicas o recreativas al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, periodo en el que se registran los mayores niveles de ozono.

También se pidió suspender actividades cívicas, culturales o deportivas al aire libre en ese horario, así como posponer eventos masivos. Otra recomendación importante es evitar fumar en espacios cerrados y reducir el uso de productos como aerosoles, solventes o pinturas.

⚠️ Se activó la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la #ZMVM. Sigue las recomendaciones y mantente informado:



🚫 No realizar actividades al aire libre

🚫 No fumar

🚫 No quemar basura

¿Qué autos no circulan este miércoles 11 de marzo por la contingencia ambiental?

Como parte de las medidas para reducir emisiones contaminantes, este miércoles 11 de marzo deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas los siguientes vehículos: Vehículos particulares con holograma 2 .

Vehículos con holograma 1 cuyo último dígito sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9 .

Vehículos con holograma 0 y 00 con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4 .

Vehículos sin holograma de verificación, como autos antiguos, nuevos, con permisos, placas foráneas o pase turístico, los cuales tendrán la misma restricción que los holograma 2. Además, se aplican otras restricciones en el transporte: 50% de las unidades de reparto de gas LP que no cuenten con válvula de desconexión seca.

Vehículos de carga local o federal no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación.

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que tengan restricción deberán suspender circulación de 10:00 a 22:00 horas.

Las condiciones meteorológicas y la alta radiación solar favorecen la acumulación de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México./ Pixabay

Vehículos que sí pueden circular durante la contingencia

Entre las unidades que quedan exentas de estas medidas se encuentran vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, autos con holograma exento, así como unidades destinadas a servicios de emergencia, transporte escolar autorizado, servicios funerarios y vehículos utilizados para atender emergencias médicas.

También pueden circular vehículos que transporten productos perecederos en unidades refrigeradas, transporte público de pasajeros que cumpla con la verificación correspondiente y unidades que cuenten con permisos especiales para personas con discapacidad.

Las autoridades ambientales informaron que continuarán monitoreando la calidad del aire y las condiciones meteorológicas en la región, por lo que se emitirá un nuevo reporte sobre la contingencia este miércoles a las 15:00 horas para informar si se mantienen o se suspenden las medidas en la Zona Metropolitana del Valle de México.