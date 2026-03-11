Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Elon Musk rompe récord y vuelve a ser el más rico del mundo, según Forbes

Elon Musk volvió a encabezar la lista de multimillonarios de Forbes 2026 con una fortuna estimada en 839 mil millones de dólares./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:53 - 11 marzo 2026
La expansión de sus empresas tecnológicas llevó a Elon Musk a consolidarse como el hombre más rico del planeta

El empresario tecnológico Elon Musk volvió a colocarse como la persona más rica del planeta, de acuerdo con la lista de multimillonarios publicada por la revista Forbes en 2026, donde además logró registrar una cifra histórica en su patrimonio.

Según el ranking anual, el fundador de Tesla y SpaceX alcanzó una fortuna estimada en 839 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento sin precedentes y lo mantiene en el primer lugar del listado global de multimillonarios.

El informe señala que el patrimonio del empresario prácticamente se duplicó en comparación con años recientes, impulsado principalmente por el crecimiento del valor de sus empresas tecnológicas y aeroespaciales.

Según Forbes, Elon Musk alcanzó una de las mayores fortunas registradas en la historia del listado de multimillonarios./ AP

Entre los factores que explican este aumento se encuentra el desempeño de Tesla, la compañía de vehículos eléctricos que ha incrementado su valor en el mercado, así como el avance de SpaceX, empresa dedicada al desarrollo de tecnología espacial y lanzamientos comerciales.

¿Por qué Elon Musk volvió a ser el hombre más rico del mundo?

El liderazgo de Musk en la lista Forbes está relacionado con el aumento del valor de sus compañías y su expansión en diferentes sectores tecnológicos. Tesla continúa siendo uno de los fabricantes de autos eléctricos más influyentes del mundo, mientras que SpaceX ha consolidado su presencia en la industria aeroespacial.

Además de estas empresas, Musk también participa en otros proyectos relacionados con tecnología, inteligencia artificial e infraestructura digital, lo que ha fortalecido aún más su posición financiera.

El crecimiento de Tesla y SpaceX impulsó el patrimonio de Elon Musk, quien nuevamente lidera el ranking mundial de millonarios./ Pixabay

Un récord histórico en la lista de multimillonarios

La cifra alcanzada por Musk marca uno de los patrimonios más altos registrados en la historia del ranking de Forbes, lo que refleja el peso que tienen las compañías tecnológicas dentro de la economía global.

El listado también confirma que los sectores vinculados a la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la exploración espacial continúan generando grandes fortunas, con Elon Musk como una de las figuras más influyentes en este ámbito.

El fundador de Tesla y SpaceX domina nuevamente la lista de multimillonarios publicada por Forbes en 2026./ AP
