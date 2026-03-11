Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Google, Meta y TikTok colaborarán con México para prevenir violencia digital contra mujeres

Se busca combatir el acoso contras las mujeres en redes sociales/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:55 - 11 marzo 2026
Se anunciaron acciones preventivas y medidas para convertir el internet en un espacio más seguro para las mujeres

El Gobierno de México anunció la firma del primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para prevenir y atender la violencia digital contra las mujeres. El convenio fue establecido con Google, Meta y TikTok en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer la prevención, denuncia y atención de agresiones en internet.


El acuerdo fue presentado durante la conferencia matutina del gobierno federal y busca establecer mecanismos de cooperación entre autoridades y empresas tecnológicas para mejorar las herramientas de seguridad digital y respuesta ante casos de acoso o abuso en plataformas en línea.

El anuncio se hizo hoy durante la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum/Gobierno de México

Un acuerdo para prevenir y atender la violencia digital

De acuerdo con lo anunciado por las autoridades, el convenio tiene como objetivo generar acciones conjuntas para que internet sea un espacio más seguro para las mujeres, mediante el fortalecimiento de políticas de prevención, campañas educativas y mecanismos de denuncia.


La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que uno de los propósitos es que las plataformas colaboren para retirar contenido que represente agresiones contra mujeres en el entorno digital.

Y el objetivo es ir atendiendo y las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer, es un primer acuerdo, es muy bueno para el país, muy bueno para las mujeres mexicanas”, afirmó.
El acuerdo que alcanzó México con las plataformas digitales implica diferentes acciones/Gobierno de México

Acciones preventivas en redes sociales

El acuerdo contempla nueve acciones de prevención dirigidas a mejorar la seguridad en redes sociales y promover el uso responsable de las plataformas digitales.


Entre las medidas anunciadas se encuentran:

  • Revisar y fortalecer las normas de convivencia comunitaria en redes sociales

  • Generar y difundir una Cartilla de Seguridad Digital

  • Realizar campañas educativas y formativas dirigidas a creadores de contenido y usuarios

  • Promover contenidos informativos para prevenir abusos y fomentar la denuncia


También se contempla impulsar acciones de sensibilización para que los usuarios identifiquen conductas de violencia digital y utilicen los mecanismos de reporte disponibles en las plataformas.

Medidas para atender casos de violencia digital

Además de las acciones preventivas, el convenio incluye ocho medidas de atención enfocadas en brindar apoyo a víctimas y agilizar la respuesta ante denuncias.


Entre las medidas contempladas están:

  • Establecer canales directos de coordinación entre plataformas y autoridades

  • Facilitar el bloqueo de cuentas agresoras o la restricción de comentarios

  • Retirar con mayor rapidez contenido íntimo no consentido o material de abuso

  • Fortalecer los mecanismos de reporte y denuncia en plataformas digitales


Asimismo, se prevé la vinculación de estos mecanismos con la línea telefónica 079, opción 1, donde se brindará orientación, apoyo emocional y canalización a autoridades o servicios jurídicos.

El crecimiento del ciberacoso en México

Las autoridades señalaron que el acuerdo responde al aumento de casos de violencia digital en el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 18.9 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso en México.


De ese total, 10.6 millones fueron mujeres y 8.3 millones hombres. Además, el 57.7% de las mujeres que reportaron ciberacoso tienen menos de 29 años, lo que muestra un mayor impacto entre las usuarias jóvenes.


Los datos también indican que las mujeres enfrentan con mayor frecuencia agresiones como insinuaciones sexuales, envío de contenido sexual no solicitado, suplantación de identidad y difusión de información personal o imágenes íntimas sin consentimiento.

En los últimos años ha crecido el acoso digital contras las mujeres en el país/Pixabay

Cooperación entre gobierno y plataformas digitales

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que el entorno digital se ha convertido en una parte central de la vida cotidiana, por lo que resulta necesario atender los riesgos que enfrentan las mujeres en ese espacio.


El acuerdo establece una colaboración permanente entre el gobierno y las empresas tecnológicas, con el propósito de fortalecer políticas de prevención, mejorar los mecanismos de denuncia y promover un entorno digital con mayores condiciones de seguridad para las usuarias.


Las autoridades indicaron que el convenio es un mecanismo de cooperación voluntaria entre el Estado y las plataformas tecnológicas para coordinar acciones en materia de prevención, atención y eliminación de contenidos relacionados con la violencia digital contra las mujeres.

