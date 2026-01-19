Niña se hace viral por fallar casi todos los partidos de Playoffs de la NFL

Los pronósticos deportivos forman parte del día a día en todas las disciplinas, y la NFL no es la excepción. Cada semana, aficionados y expertos comparten sus picks en redes sociales, buscando presumir su conocimiento o simplemente divertirse con los resultados. Sin embargo, en los recientes Playoffs de la liga, una pequeña aficionada se volvió viral por una razón muy distinta.

La protagonista fue una niña cuyos pronósticos se convirtieron en sensación debido a su baja efectividad, algo que generó miles de reacciones y comentarios. Lejos de las críticas, los usuarios encontraron el lado divertido de la situación, convirtiéndola en uno de los personajes más simpáticos de la Postemporada de la NFL.

Algunos de los memes | IG:@anthony_donatelli

Una niña se vuelve viral por sus fallidos pronósticos en la NFL

El responsable de compartir estos momentos fue su padre, Anthony Donatelli, quien desde hace tiempo publica videos de su hija haciendo predicciones de partidos de la NFL. Aunque normalmente estos clips pasaban desapercibidos, fue durante la Ronda de Comodines cuando todo cambió y los videos comenzaron a viralizarse.

En esa instancia, la pequeña tuvo una jornada para el olvido, al fallar en todos los encuentros que pronosticó. Eligió como ganadores a Panthers, Packers, Jaguars, Eagles, Chargers y Steelers, cuando los equipos que realmente avanzaron fueron Rams, Bears, Bills, 49ers, Patriots y Texans, dejando su marca en un contundente 0-6.

Esta niña va 0-8 en predicciones de los playoffs en la NFL, increíble 😂



Lo volver a hacer hoy?



pic.twitter.com/wQBi7OhGEY — El Licenciado (Apuestas) (@ElLicenciadoT) January 18, 2026

¿Cómo fue el único acierto de la pequeña en los Playoffs?

Lejos de mejorar, la mala racha continuó en la siguiente ronda, donde volvió a equivocarse al elegir a Bills y 49ers, mientras que los triunfos fueron para Broncos y Seahawks. A pesar de ello, la historia tomó un giro inesperado que provocó aún más reacciones en redes sociales.

La esperada redención llegó cuando, por fin, logró acertar un resultado al pronosticar la victoria de los New England Patriots sobre los Houston Texans. Este acierto fue celebrado tanto por su familia como por los seguidores que ya seguían de cerca sus picks.

No obstante, la alegría duró poco, ya que volvió a fallar al apoyar a los Chicago Bears, quienes terminaron cayendo ante Los Angeles Rams. Aun así, el encanto de la niña ya había conquistado a los aficionados.