Santos desata ola de comentarios por transmisión pirata durante partido ante Bravos de Juárez

Momento chusco desató el primer gol de Santos durante el juego ante los Bravos de Juárez de la Jornada 3 del Clausura 2026, y no precisamente por la jugada que llevó a abrir el marcador en el TSM si no por la forma en que subieron el clip a su cuenta de X.

El CM de los laguneros realizó su respectivo posteo de la anotación del equipo; sin embargo, fue pillado que seguía el juego a través de una página pirata. El momento no pasó desapercibido y enseguida las olas de comentarios no se hicieron esperar.

Clip del primer gol de Santos l CAPTURA

“Por si te lo permites, aquí te dejo el gol del 1-0 de los Guerreros”, escribió con el clip del alrededor de un minuto; pero, en la imagen se veía claramente que provenía desde una transmisión ilegal que retomaba la señal de TUDN (ViX Premium).

¿Cuáles fueron los comentarios?

Diversos usuarios resaltaron el momento: “El cm bajando el gol de p… jajajaja”, “JAJJAJAJAJAJA cabron ni a él pinche CM le alcanza para pagar la suscripción a Vix”, “jajajaj que descarado cm”, “JAJAJAJA lo bueno es que no salieron anuncios cuando estabas capturando la pantalla”.

“Jajajajaja este we viendo el juego por una señal pirata”, “El CM de Santos estaba viendo el juego por jajaja”, “Te entendemos, nadie quiere pagar Vix”, fueron los comentarios resaltados por las aficionados. Cabe mencionar, que Santos Laguna lo empató 2-2, pero ya no hubo clip del segundo tanto.

Comentarios l CAPTURA

¿Cómo fue el partido?

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso. Apenas al minuto 6, Homer Martínez fue amonestado, marcando la pauta de un encuentro físico. Santos Laguna logró abrir el marcador al minuto 26 gracias a Ezequiel Bullaude.

Para la parte complementaria, el técnico de Juárez movió sus piezas con el ingreso de Rodolfo Pizarro y Guilherme Castilho. La apuesta rindió frutos de inmediato: al minuto 55', el propio Pizarro puso el empate 1-1. La respuesta de Santos fue agresiva y al minuto 60' se marcó un penal a su favor. Sebastián Jurado le atajó el disparo desde los once pasos, sin embargo, el rebote le permitió a Fran Villalba marcar el 2-1.

Cuando parecía que Santos controlaba el destino del encuentro, una falta de Kevin Palacios al minuto 72' le dio a Juárez un tiro libre peligroso. José Rodríguez ejecutó de forma magistral para vencer a Acevedo y poner el 2-2 definitivo.