Jorge Pietrasanta desata pelea contra Mauricio Ymay y Faitelson sale embarrado: “Merecenario”

Jorge Pietrasanta se desató en su cuenta de X, el analista de ESPN sacó su ‘furia’ después de que Mauricio Ymay le contestara en su comentario que relializó en son de burla sobre las Águilas del América: “Que me perdonen las poderosas aguilitas! Pero estoy viendo la NFL. Besitos”.

El ahora comentarista de TUDN mencionó: “Gracias por avisar, andábamos con un pendiente bárbaro”, respondió con un par emojis con besitos dedicados al que fuera su compañeros hace algunos meses en el líder mundial en deportes.

Mauricio Ymay l CAPTURA

Pietrasanta ‘atacó’

Fue entonces que se desató el intercambio de comentarios en donde David Faitelson salió embarrado por su pasado vínculo en ESPN: “Usted ya es otra vez televiso, pídale a Faitelson que conteste! Se los dije desde acá! Mercenarios ni hablar, así son y así lo aceptaron”, contestó ‘Pietra, Pietra’

Mauricio Ymay volvió a comentar, diciendo: “Orgullosamente Televiso, agradecido siempre con esta empresa maravillosa. Mercenario??? Y tu??? O te cambiaste de empresa en su momento sin importar lo económico. Por cierto, arrobo a David por ti”.

El intercambió de comentarios no cesó por parte del narrador del líder mundial en deportes y lanzó su mensaje: “Ah cabrón! Y entonces a qué viniste a ESPN? Mercenario!!! Yo también estoy agradecido con Televisa en donde estuve muchísimos años más que tú y no tienes ni idea de sus raíces! Saludos a David! Te amo!”.

Finalmente, Ymay mandó a dormir a Jorge Pietrasanta: “Yo también Don Jorge, ya váyase a dormir. Que descanse!!!. Sin embargo, David Faitelson tuvo su respuesta ante el señalamiento de ‘mercenario’ con una curiosa publicación.

En ESPN l X:J_Pietra

¿Cuál fue la respuesta de Faitelson?

“Cup.- Jorge Pietrasanta. “Los jugadores de los Rams están poniendo pimienta de cayena en sus calcetines para mantenerse calientes contra los Bears, según Melissa Stark de NBC”, fue la manera en responder con un posteo de The Athletic NFL.

Y para cerrar, con broche de oro Pietrasanta simplemente le dejó “y quién ganó”; sin embargo, todo terminaría con ello, en un momento de máxima tensión entre los excompañeros que han sido por muchos años las caras de las mesas más importantes de debate en México.