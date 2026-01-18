Liga MX: Así quedó la Tabla General de la Jornada 3 del Clausura 2026

Se juega la tercera fecha del Clausura 2026 donde las Chivas han sorprendido en el arranque del torneo, con tres victorias en el mismo número de partidos disputados, para ponerse como líder en solitario con 9 unidades luego de la victoria ante Querétaro.

Guadalajara se impuso 2 a 1 a los Gallos Blancos en casa y la ilusión de la afición Rojiblanca está desbordada, después de que el equipo de Gabriel Milito ganara, gustara y se mantiene en lo alto de la tabla general, con Armando González como su principal figura.

Chivas l IMAGO7

Toluca es segundo de la tabla de clasificación el actual bicampeón perdió el paso perfecto tras dos juegos luego empatar sin anotaciones ante los Tigres en el Universitario de Nuevo León, en la que rescató una unidad del estado norteño.

Rayados de Monterrey se colocó como terceros tras vencer al Mazatlán en el Estadio El Encanto en duelo correspondiente a la Jornada 3 del torneo, donde el conjunto regiomontano firmó una actuación contundente y se llevó una goleada como visitante.

Monterrey l IMAGO7

América en una crisis

El comienzo del América no ha sido el mejor después de empatar sin anotaciones en su presentación ante los Xolos de Tijuana, perder ante San Luis en la segunda fecha y ahora empatar una vez más sin goles en contra de Pachuca. Los dirigidos por André Jardine pasan por una de las peores crisis de su historia.

La crisis también engloba que las Águilas son el único equipo del Clausura 2026 que no anotado ni un solo gol; sin embargo, su puesto tampoco es tan bajo, pues con apenas dos puntos aún se mantienen en el sitio 15 de la tabla general.

Pésima arranque azulcrema | Imago7

¿Cómo está el sótano?

Mazatlán se ha confirmado como el peor equipo de este Clausura 2026 después de que firmaran su tercera derrota ante los Rayados de Monterrey, previamente cayeron ante Bravos de Juárez y ante Puebla, en el último torneo de presencia en Liga MX.

Pegadito de los Cañoneros aparece Santos Laguna que por su parte han registrado par de derrotas y un reciente empate a dos ante Bravos de Juárez, pero aún así manteniéndose en el lugar 17.

