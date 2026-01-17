Chivas sigue con paso perfecto tras vencer a Querétaro en casa

Tres de tres para los Rojiblancos. Guadalajara sigue con marcha perfecta en el torneo y se mantiene en el primer sitio de la tabla general. Chivas se impuso 2 a 1 a Querétaro en casa y la ilusión de la afición Rojiblanca esta desbordada, después de que el equipo de Gabriel Milito gana, gusta y se mantiene en lo alto de la tabla general, con Armando González como su principal figura.

El juego presentó un inicio cerrado, Querétaro apostó por destruir las conexiones del Guadalajara en ofensiva, por lo que el juego presentó un tramite cerrado y complejo hasta que apareció Armando González.

Chivas l IMAGO7

¿Cómo se abrió el marcador?

Daniel Aguirre levantó un servicio preciso al área que encontró bien ubicado a González, quien aprovechó la falta de marca de la defensa de los Gallos Blancos para anticiparse y conectar un certero remate de cabeza, venciendo al guardameta y colocando el 1-0 en el marcador ante el estallido de júbilo en el Estadio Akron.

El atacante Rojiblanco se dirigió hacia uno de los costados del área, donde recibió un balón desde fuera del campo. Con total naturalidad, lo tomó entre sus manos y simuló el famoso “Kame Hame Ha”, gesto característico de Goku, provocando la ovación inmediata de la afición, que celebró tanto la anotación como la creatividad del delantero.

En la segunda mitad, el dominio del Guadalajara se amplió después de que se presentó una mayor cantidad de espacios, situación que fue aprovechada por Chivas y fue cuando llegó el segundo gol de la noche, después de que el flamante seleccionado nacional Richard Ledezma asistió a Roberto Alvarado, quien entró sin marca al área y solo definió para colocar el 2 a 0.

Tala Rangel l IMAGO7

La Hormiga entre aplausos

Armando González salió de cambio y se fue aplaudido de gran manera por la afición, el goleador Rojiblanco sigue como el favorito de la afición por lo que se fue al banquillo ovacionado.

El ambiente en la cancha sigue con una mística especial, después de que ante el futbol mostrado por Chivas, comenzaron a presentarse los gritos de “Olé, Olé” en cada pelota que el Guadalajara tocaba.

Cuando mayor dominio existía en el partido por parte de Chivas, Querétaro acortó distancias, tras un disparo de media distancia de Homenchencko que Rangel rechazó y Mateo Coronel aprovechó para rematar y colocar el 2 a 1 final con una curiosa celebración mostrando su camiseta "Jesús es mi fortaleza".