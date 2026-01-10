Milito cierra la puerta al ‘Chucky’ Lozano y apuesta por la base de Chivas

Los rumores sobre un posible regreso de Hirving “Chucky” Lozano al futbol mexicano no tienen cabida en Chivas. Así lo dejó en claro su director técnico, Gabriel Milito, quien descartó la llegada del atacante al considerar que el plantel rojiblanco está bien cubierto en esas posiciones.

“Estamos completos en esos sectores y no buscamos refuerzos. Sabemos la jerarquía que tiene Lozano, pero no lo necesitamos. Hemos conformado un plantel equilibrado, con jugadores de experiencia y jóvenes con proyección”, afirmó el estratega argentino.

Milito resaltó que el proyecto del club prioriza el crecimiento de los futbolistas jóvenes, quienes deberán ganar minutos y confianza para consolidarse en el primer equipo a lo largo del torneo.

“El grupo entiende qué es lo que tiene que hacer para competir y acercarse al triunfo. Confío mucho en los jóvenes; tal vez les falte recorrido, pero tienen energía, talento y calidad. Ahí tenemos buenas alternativas”, comentó.

Finalmente, el técnico subrayó que su labor será acompañar el desarrollo de esos jugadores y darles las oportunidades necesarias para que puedan aportar desde el terreno de juego.

“Debo ayudarlos a crecer, darles continuidad y que se sientan parte del equipo. Están aquí para competir, para hacerlo bien y, en algunos casos, marcar la diferencia. Esa es la idea para este arranque de campeonato y el resto de la temporada”, concluyó.