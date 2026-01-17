¡Ant Ball Z! 'Hormiga' González festeja gol ante Querétaro con un ‘Kame Hame Ha’

Armando 'Hormiga' González volvió a hacerse presente en el marcador y fue pieza clave para Chivas al abrir el marcador en el duelo ante Querétaro, disputado este sábado. El delantero rojiblanco sumó su segundo gol en lo que va del campeonato y lo celebró de manera especial, con un festejo que ya comienza a convertirse en su sello personal, inspirado en la popular serie japonesa Dragon Ball.

Chivas sigue encendido

La anotación llegó tras una jugada bien elaborada por el Guadalajara. Daniel Aguirre envió un pase bombeado por el costado derecho que tomó por sorpresa a la zaga defensiva de los Gallos Blancos. González, atento a la jugada y aprovechando las desatenciones defensivas, se desmarcó dentro del área y conectó un sólido remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes, decretando el 1-0 y desatando la euforia en el estadio rojiblanco.

¡Kame Hame Haaaaaaa, GOOOOL de La Hormiga! 🔥🐐



¡Kame Hame Haaaaaaa, GOOOOL de La Hormiga! 🔥🐐

El delantero de @Chivas anotó de cabeza y lo festejó a la Dragon Ball. 🐜

Luego de fundirse en un abrazo con sus compañeros, la 'Hormiga' se acercó al área, donde recibió un balón lanzado desde fuera del terreno de juego. Con ambas manos, simuló el emblemático “Kame Hame Ha”, movimiento característico del personaje Goku, provocando la ovación inmediata de la afición, que celebró tanto el gol como la originalidad del festejo.

¿Podrá repetir el campeonato de goleo?

El gesto no pasó desapercibido en las gradas, donde los seguidores rojiblancos respondieron con aplausos, cánticos y muestras de apoyo hacia su goleador. La conexión entre González y la afición volvió a quedar de manifiesto, reafirmando su papel como uno de los referentes ofensivos del equipo y como el actual campeón de goleo del conjunto tapatío.

Con este tanto, Armando González continúa demostrando su buen momento futbolístico y su importancia dentro del esquema del Guadalajara, consolidándose como el principal artillero del equipo y una de las figuras a seguir en el presente torneo, tanto por su capacidad frente al arco como por la personalidad que muestra dentro y fuera del campo.