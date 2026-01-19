Steelers se reunirán con Brian Flores para el puesto de entrenador en jefe

La salida de Mike Tomlin de los Pittsburgh Steelers significó un antes y un después en la institución de Pennsylvania, que ahora se tendrá que concentrar en entrevistar a distintos candidatos con los perfiles adecuados al equipo del Acero. Uno de los que se convirtió en uno de los favoritos para el puesto de entrenador en jefe es Brian Flores, quien tendrá su entrevista el día martes 20 de enero.

Con información de Adam Schefter, el actual coordinador defensivo de los Minnesota Vikings es uno de los candidatos en la amplía lista de los Steelers para cubrir dicho puesto. Flores ya tuvo una experiencia como entrenador en jefe, con los Miami Dolphins, Brian tuvo un récord de 24-25 en tres temporadas, dos de ellas ganadoras, aunque nunca logró llegar a los Playoffs.

Tras su salida de la escuadra de Florida, Flores realizó una demanda colectiva contra la NFL y tres de sus instituciones, entre ellas los Miami Dolphins. El genio defensivo alegó un patrón de prácticas de contratación racistas por parte de la liga y otras formas de discriminación racial.

Después de esa demanda, Brian Flores tuvo su acercamiento con los Pittsburgh Steelers, cuando fue contratado por Mike Tomlin para ser el asistente defensivo de los linebackers. Su gran desempeño no pasó desapercibido y rápidamente se colocó en su actual trabajo, los Minnesota Vikings, como coordinador defensivo.

¿Cómo ha sido el desempeño de Brian Flores en los Minnesota Vikings?

En sus tres temporadas con el equipo de Minneapolis, Brian Flores logró hacer de los Vikingos una de las mejores defensivas de toda la liga. Tan solo en su última temporada, la defensa de Minnesota terminó como la número nueve en puntos permitidos y la quinta mejor en todo el 2025.

Además, demostró ser una de las mejores defensivas contra el pase, la número tres para ser exactos; mientras que contra la carrera terminó como la número 22. Brian Flores declaró en múltiples ocasiones sus deseos de volver a ser entrenador en jefe de algún equipo de la NFL.

Camino similar a Mike Tomlin

Antes de que Mike Tomlin fuera elegido como el entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers en 2007, el ahora exhead coach era coordinador defensivo, ¿de qué equipo? Los Minnesota Vikings.

Después de ser elegido como el reemplazo de Bill Cowher, Mike Tomlin se convirtió en un sinónimo de regularidad, pero también, en cierto punto, de mediocridad. Sí, nunca tuvo una temporada perdedora, pero después de perder el Super Bowl XLV, el equipo del Acero comenzó a estar en un bache, del cual nunca pudo salir hasta establecer una racha de nueve años sin ganar en Playoffs, siendo su última victoria ante los Kansas City Chiefs en 2017.

