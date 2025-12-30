Vikings busca retener a Brian Flores, coordinador defensivo, antes que expire su contrato

Los Minnesota Vikings han terminado con su temporada y ahora buscan amarrar lo mejor de cara a la siguiente campaña y entre ellas está retener a Brian Flores, coordinador defensivo, que concluye su contrato en los siguientes días.

En declaraciones del entrenador Kevin O’Connell ha resaltado que hay pláticas positivas para mantenerlo en el equipo aunque también está la posibilidad de recibir una buena oferta y marcharse para emprender una nueva aventura.

Vikings l AP

"Basándome en mis conversaciones con él, y obviamente en su entusiasmo y deseo de llegar a un acuerdo, no lo creo. Pero también sé que estamos a pocos días de que termine nuestra temporada... Sé que le gusta estar aquí”, declaró el coach.

O’Connell espera dar la buena noticia para los Vikings: “Sé que estoy emocionado por el momento en que... con suerte, pueda comparecer ante los medios y anunciar que se quedará aquí todo el tiempo que podamos retenerlo antes de que otro equipo lo contrate como entrenador en jefe".

Minnesota l AP

¿Hay un aprecio profundo?

Kevin O’Connell mostró su aprecio por Brian Flores: “Flo sabe que lo aprecio mucho. Hace tres años, fue la persona que elegí para traer aquí, y su crecimiento, nuestra relación y lo que ha significado para mí personalmente es inmenso.”

“Y eso sin siquiera tener en cuenta lo que ha logrado defensivamente para nuestro equipo y lo importante que ha sido para ayudarnos a superar las diferentes dificultades que tuvimos que afrontar este año”, resaltó el entrenador.

Finalmente, catapultó: "Sí, las cosas están en un punto muy positivo en este momento. Sin duda, quiero que Brian Flores sea el coordinador defensivo de los Minnesota Vikings todo el tiempo que podamos contar con él".

NFL l AP

Así la trayectoria de Brian Flores

Brian Flores llegó en 2023 a Minnesota tras ser despedido de los Dolphins; sin embargo, él lanzó demanda colectiva alegando que había recibido descriminación racial. Flores ha pasado por las filas de Steelers y Patriots donde Nueva Inglaterra ganó cuatro Super Bowls.

