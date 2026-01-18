Mike McCarthy se reunirá con los Steelers para el puesto de Head Coach

Tras el cierre de la histórica etapa de Mike Tomlin al frente de los Pittsburgh Steelers, la directiva de la franquicia no ha perdido el tiempo para encontrar a su sucesor. Según reportes de Adam Schefter, Mike McCarthy se perfila como un candidato sólido para ocupar la vacante de entrenador en jefe.

McCarthy es candidato para Steelers | AP

Se espera que el exentrenador de los Dallas Cowboys se reúna con la gerencia de los Steelers en los próximos días para una entrevista formal. Esta noticia marca el inicio de una nueva era para una de las organizaciones más estables y ganadoras de la NFL.

Lazos con Pittsburgh

La posible contratación de McCarthy no es casualidad, ya que existen vínculos profundos que facilitan el acercamiento:

Raíces locales: McCarthy es nativo de Pittsburgh, lo que facilitaría su adaptación y conexión con la identidad de la ciudad.

Relación con Omar Khan: El actual General Manager de los Steelers y McCarthy compartieron equipo de trabajo en los New Orleans Saints durante el año 2000, lo que sugiere una relación de confianza previa.

McCarthy tiene un currículum que encaja con las altas expectativas de la "Cortina de Acero". Es un ganador del Super Bowl XLV con los Green Bay Packers . Tras ser despedido por Dallas en 2025, el estratega se mantuvo fuera de los emparrillados durante la presente temporada, esperando la oportunidad adecuada para volver.

McCarthy fue despedido por Dallas en 2025 | AP

El peso de la historia

Ocupar el banquillo de los Steelers es una de las tareas más prestigiosas y exigentes del deporte profesional. De concretarse su llegada, McCarthy se convertiría en apenas el cuarto entrenador en jefe de la franquicia en más de medio siglo.

La vara está sumamente alta, pues sus tres predecesores inmediatos dejaron un legado de oro:

Chuck Noll: 4 títulos de Super Bowl. Bill Cowher: 1 título de Super Bowl. Mike Tomlin: 1 título de Super Bowl.

Hasta el momento, Mike McCarthy es el único nombre que ha trascendido de manera oficial en los reportes para asumir el cargo. Los aficionados y analistas estarán atentos al desarrollo de esta entrevista, que podría definir el rumbo de los Steelers para la próxima década.