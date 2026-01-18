¡Showman! Speed sorprende a los fanáticos en la Final de la Copa Africana de Naciones

El creador de contenido Speed fue uno de los protagonistas fuera del marcador durante la final de la Copa Africana de Naciones, disputada entre las selecciones de Senegal y Marruecos. Su aparición se dio en el Prince Moulay Abdellah Stadium, escenario que concentró la atención internacional por el cierre del torneo continental.

El influencer ingresó al recinto vestido como la mascota oficial del certamen, pasando desapercibido durante varios minutos ante los asistentes. Su presencia formó parte de la antesala del encuentro, en un contexto marcado por la expectativa deportiva y el ambiente festivo propio de una final.

Speed aparece de incógnito en la final continental

Durante su recorrido por el terreno de juego, Speed mantuvo el disfraz de león sin revelar su identidad. La dinámica cambió cuando la voz del estadio informó al público que se trataba del creador de contenido, momento en el que procedió a quitarse el atuendo frente a las tribunas.

Tras descubrirse, el creador de contenido fue reconocido por una parte del público presente. La revelación ocurrió antes del inicio del partido, en medio de los actos protocolarios previos al silbatazo inicial del encuentro entre Senegal y Marruecos.

CAPTURA DE PANTALLA

Interacción con la grada en el Prince Moulay Abdellah Stadium

Una vez identificado, Speed permaneció en el campo durante algunos instantes, desde donde saludó a los aficionados ubicados en las gradas. Su interacción incluyó movimientos físicos característicos que suele realizar en apariciones públicas.

El creador de contenido es conocido por su afición declarada hacia Cristiano Ronaldo, elemento que ha sido recurrente en su presencia en eventos deportivos internacionales. Esta aparición se sumó a otras participaciones que ha tenido en escenarios vinculados al futbol.

CAPTURA DE PANTALLA

La final de la Copa Africana de Naciones reunió a miles de aficionados en el estadio y a una audiencia global a través de las transmisiones. La presencia de figuras del entretenimiento digital formó parte del contexto extradeportivo del evento.

Con este acto, Speed amplió su participación en eventos de alto perfil relacionados con el deporte, integrándose a la narrativa del cierre del torneo africano, que tuvo como protagonistas en la cancha a Senegal y Marruecos, y en las tribunas a una afición diversa y numerosa.

🚨| WATCH: Speed takes part in the AFCON FINAL ceremony dressed as a MASCOT 🤯🇲🇦 pic.twitter.com/isbevDLvXK — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) January 18, 2026

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.