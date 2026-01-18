Sipiwe Tshabalala presume foto con Óscar Pérez; 16 años después del Mundial de Sudáfrica

Uno de los Mundiales más emblemáticos en la historia del futbol fue Sudáfrica 2010. La primera sede en áfrica respondió con creces al ser el anfitrión, dejando grandes momentos que marcaron un antes y un después, una de ellas el icónico gol de Sipiwe Tshabalala a Óscar Pérez mismos que se volvieron a encontrar 16 años después.

México vs Sudáfrica 2010 I MEXSPORT

¿Cómo fue el reencuentro de los jugadores?

El evento del Juego de Leyendas Cotona, disputado en el Estadio BBVA, dejó muchos reencuentros entre ex compañeros y rivales de las épocas pasadas del balompié; desde Xavi y Puyol, hasta el Conejo y Tshabalala, protagonistas del juego inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010.

Ambos jugadores representaron a un equipo del juego de leyendas, Conejo al equipo mexicano y Tshabalala al de leyendas del mundo. Aunque no cruzaron muchos balones, si aprovecharon para tomarse una foto y platicar un momento sobre lo que era estar dentro del terreno de juego una década atrás.

@siphiweshabba

A través de sus redes sociales, el ex atacante de Sudáfrica, publicó un par de fotos con el arquero mexicano, en las imágenes se puede ver la gran relación que hay entre ellos, a tal punto que intercambiaron playeras.

“16 años después. Es bueno verte de nuevo amigo”, se lee en la descripción de las imágenes publicadas por Tshabalala, tras el juego de leyendas en el Gigante de Acero de Monterrey.

Historia que se repite

México y Sudáfrica volverán a inaugurar una Copa del Mundo, ahora en 2026 y con el Tricolor como anfitrión, desde la cancha del Estadio Banorte (antes Azteca) el próximo 11 de junio.

16 años atrás, ambas naciones también protagonizaron un primer juego mundialista, en aquella ocasión, el Mundial también arrancó un 11 de junio, solo que de 2010 y desde el Estadio Soccer City. En aquel encuentro, Sudáfrica y México empataron a un gol, el primero una joya de disparo de Tshabalala y el empate de la mano de Rafael Márquez.