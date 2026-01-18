Así reaccionó Georgina Rodríguez a foto viral de Antonela y Lionel Messi

Georgina Rodríguez reaccionó a una fotografía publicada por Antonela Roccuzzo, en la que aparece abrazando a Lionel Messi alrededor de una alberca, una imagen que rápidamente captó la atención de millones de seguidores. La prometida de Cristiano Ronaldo dejó su ‘me gusta’ para encender las conversaciones.

La fotografía, de tono íntimo y relajado, muestra a la pareja disfrutando de un momento de descanso lejos de las canchas y los reflectores deportivos. La escena, marcada por la complicidad y la cercanía entre Antonela y Messi, fue celebrada por los fans como una postal familiar llena de calma.

Foto viral l Historia de IG

Sin embargo, lo que terminó por viralizar la publicación fue la interacción de Georgina Rodríguez. La pareja de Cristiano Ronaldo dejó su “me gusta” en la imagen, un gesto que no pasó desapercibido para los usuarios, acostumbrados a analizar cada detalle en las redes sociales de las figuras más influyentes del deporte.

¿Muestra de respeto?

La reacción fue interpretada por muchos como una muestra de respeto y cordialidad entre dos de las mujeres más mediáticas del futbol mundial. Tanto Georgina como Antonela han construido una imagen pública sólida, ligada no solo a sus parejas, sino también a sus propios proyectos personales y profesionales.

En cuestión de minutos, el “like” comenzó a circular en capturas de pantalla y comentarios, donde los aficionados destacaron la naturalidad del gesto. Para algunos, se trató simplemente de una interacción amistosa; para otros, de un símbolo de madurez y buena relación entre entornos históricamente comparados.

Antonela l Historia de IG

Las parejas más mediáticas

La rivalidad deportiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ha marcado una época, pero fuera del terreno de juego, este tipo de gestos suelen enviar un mensaje distinto. Lejos de la competencia, las redes sociales se convierten en un espacio donde predominan la convivencia y el reconocimiento mutuo.

Ni Georgina Rodríguez ni Antonela Roccuzzo hicieron comentarios adicionales sobre la interacción, dejando que el gesto hablara por sí solo. La ausencia de declaraciones oficiales no evitó que el tema siguiera generando conversación entre seguidores y medios.

Al final, un “me gusta” bastó para recordar el enorme impacto que tienen las figuras del futbol y su entorno en el mundo digital. Un detalle mínimo que, por la relevancia de sus protagonistas, se transformó en noticia y volvió a demostrar el poder de las redes sociales.