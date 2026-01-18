Sky Sports realiza experimento con aficionados del United y el City durante el Derbi de Manchester

En el marco de uno de los enfrentamientos más intensos del futbol mundial, la televisora británica Sky Sports llevó a cabo un experimento social para medir los niveles de ansiedad y las reacciones emocionales de los aficionados. La dinámica consistió en reunir a seguidores de Manchester United y del Manchester City en una habitación cerrada durante la disputa del Derbi, con la particularidad de que ninguno de los presentes tenía permitido ver el partido ni recibir actualizaciones sobre el marcador.

Los participantes fueron ubicados en un salón decorado con una alfombra que simulaba una cancha de futbol, dividida únicamente por una línea blanca. En este entorno, los fanáticos debieron convivir durante los 90 minutos de tiempo reglamentario bajo una atmósfera de incertidumbre absoluta, sin acceso a dispositivos móviles o transmisiones de radio.

Michael Carrick en festejo tras el Derbi | AP

El rol de Roy Keane en la revelación

Una vez concluido el encuentro, se estableció un enlace desde el plató de televisión. El conductor y el panel de analistas fueron los encargados de romper el silencio frente a los aficionados, quienes mostraron signos visibles de nerviosismo ante la inminente noticia. Entre los expertos presentes en la transmisión se encontraba Roy Keane, la figura emblemática del Manchester United.

De acuerdo con los testimonios recogidos durante la dinámica, uno de los seguidores de los 'Red Devils' sospechó el desenlace del juego al observar el rictus y la expresión del exjugador en pantalla. Al confirmarse que el United venció 2-0 al City, la tensión acumulada se transformó en un festejo explosivo por parte de los ganadores, quienes incluso invadieron el espacio físico asignado a los seguidores rivales en medio de la euforia.

Sky mantuvo a aficionados de ambos equipos sin ver el partido | CAPTURA

Críticas y debate en redes sociales

El experimento generó una división de opiniones inmediata en las plataformas digitales. Si bien un sector de la audiencia reaccionó de manera positiva ante la originalidad del formato para capturar emociones genuinas, otros usuarios expresaron un rechazo tajante a la premisa.

Las críticas se centraron en dos puntos principales: la negativa de muchos aficionados a sacrificar la experiencia de ver el juego en vivo solo por participar en un estudio de comportamiento, y la preocupación por la seguridad. Algunos internautas señalaron que, aunque los seguidores de Manchester mantuvieron el orden, este modelo podría derivar en incidentes de violencia si se replicara con aficiones de mayor antagonismo físico.

Así celebraron los fans del United tras la dinámica | CAPTURA

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.