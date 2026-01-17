¡Sorpresa! Manchester United vence contundentemente al Manchester City en Premier League

Manchester United sorprendió en el derbi de la ciudad al vencer 2-0 al Manchester City. En el primer partido dirigido por Michael Carrick tras la destitución de Rúben Amorim, los Red Devils se llevaron tres puntos vitales para estabilizar su situación en la tabla.

Carrick festeja | AP

¿Cómo fue la victoria del Manchester United ante Manchester City?

En el papel, la mayoría de veces Manchester United llega como víctima y para este duelo no fue la excepción. El equipo local fue agresivo desde el inicio del encuentro, con algunas aproximaciones que no logró concretar; Gianluigi Donnarumma tuvo una actuación correcta en esas pruebas.

Hasta el minuto 65, Bryan Mbeumo anotó con una definición precisa tras el pase de Bruno Fernandes. Old Trafford estalló por la ilusión de poder vencer al Manchester City durante un momento complicado para los Red Devils.

Al 76', Patrick Dorgu encontró un balón en el área que mandó a las redes. El Teatro de los Sueños le hizo justicia a su apodo, pues el contexto alrededor del club no es positivo, aunque Michael Carrick le da esperanzas a la afición.

Festejo | AP

Carrick ilusiona al Manchester United

Michael Carrick entró como interino tras la salida de Amorim. El inicio luce prometedor, pero la intención de Manchester United es llevar a otro entrenador para el inicio de la próxima temporada, por lo que su leyenda no está garantizada en ese puesto.

En los últimos minutos, Manchester United encontró espacios y tuvo la oportunidad de hacer crecer la ventaja. Mason Mount anotó, pero por fuera de lugar, el VAR decidió invalidarlo, aunque la superioridad de los Red Devils para ese momento era notoria.

Manchester City le deja una gran oportunidad al Arsenal de alejarse en la cima con nueve puntos de diferencia, pero tendrá que vencer al Nottingham Forest más tarde. Los de Pep Guardiola se fueron de Old Trafford con evidente frustración por dar esa posibilidad a los Gunners.

En acción | AP



