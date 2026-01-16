Álvaro Arbeloa sobre los pitidos al Madrid en el Bernabéu: 'Apoyen a sus jugadores'

El nuevo técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se presentó en una conferencia de prensa previo al juego de la Jornada 20 de LaLiga ante el Levante en el Santiago Bernabéu. El español, aseguró entender cómo puede recibir la afición al equipo, sin embargo, pidió paciencia y confianza para él y sus jugadores.

Arbeloa y Vinicius Júnior | AP

¿Qué dijo Arbeloa?

El nuevo estratega blanco, llegó al equipo tras la abrupta salida de Xabi Alonso, luego caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. En su debut, Arbeloa también cayó, esta vez en la Copa del Rey, a manos del Albacete de Segunda División de España, por lo que la afición Merengue no se encuentra muy feliz ante los resultados.

En la conferencia de persona, Arbeloa fue cuestionado de cómo podía ser el recibimiento de él y todo su su equipo en general, a lo que aseguró que aunque entiende al madridismo, se debe tener paciencia en este nuevo proceso.

“Yo respeto mucho la opinión del Bernabéu, entiendo que el aficionado madridista esté dolido y decepcionado con nosotros, pero yo le voy a pedir apoyo para sus jugadores”, declaró el español.

Arbeloa y Camavinga | AP

Arbeloa, también hizo énfasis en lo que significa el mítico Teatro de la castellana y todo el respetable que acude, enalteciendo su grandeza y asegurando que debe existir una unión en momentos como estos.

“En 123 años de historia de este Real Madrid; las grandes gestas, las grandes hazañas y los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Juanito dijo una vez: ‘90 minuti en el Bernabéu son molto longo’ y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu.”, expresó Arbeloa.

Finalmente, el nuevo estratega de la casa blanca, aseguró entender la ‘decepción’ de la afición, sin embargo, pidió que están del lado del equipo y jugadores y muestren su apoyo en el próximo partido.

“A pesar de esa decepción que seguro sienten, estén de nuestro lado, nos apoyen y consigamos que esta temporada sea tan buena como todos queremos”, concluyó Álvaro Arbeloa.

Debut de Arbeloa | AP

Nuevo paso en Madrid

El equipo 15 veces campeón de Europa, llega a su compromiso liguero con la responsabilidad de darle vuelta a la página, esto tras una seguidilla de malos resultados y de las dos eliminaciones de los títulos de copa (uno en un final y otro en Octavos de final), por lo que una victoria en casa ante el Levante, será crucial para la redención del equipo.