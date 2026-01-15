Ex técnica de Rayadas dirigirá a la Selección de India

Cuatro meses después de su salida de Rayadas de Monterrey, Amelia Valverde está lista para volver a los banquillos. La estratega, quien hizo historia en la Liga MX Femenil, volverá a dirigir a una selección nacional, aunque no será a su nata Costa Rica.

La Federación de Futbol de la India anunció este miércoles que la costarricense se hará cargo de la Selección Femenil Mayor, con miras a la Copa Asiática Femenina de la Conferencia Asiática de Futbol (AFC). Será la segunda experiencia de Valverde al frente de una selección nacional.

Tras dejar a Rayadas, Amelia Valverde dirigirá a la Selección de India | MEXSPORT

La experiencia de Amelia Valverde en Selección Nacional

Valverde comenzó su carrera como directora técnica en 2011, cuando llegó al banquillo de Flores de Heredia. De ahí dio el salto a la Federación Costarricense de Futbol como preparadora física y dos años más tarde se convirtió en asistente técnica de Karla Alemán y Carlos Garabet Avedissian.

A la salida del uruguayo en 2015 se quedó como directora técnica y comandó a Costa Rica en su primera participación en una Copa Mundial Femenina, en Canadá 2015. Quedó eliminada en Fase de Grupos con dos empates y una derrota, y para la edición de Francia 2019 no clasificó.

Aunque regresó al mundial en Australia-Nueva Zelanda 2023, nuevamente quedó fuera desde la primera fase, con tres derrotas. Sin embargo, no todo fue negativo, ya que ganó un oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos de Nicaragua 2017, una plata en los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, y un bronce en los Panamericanos de Lima 2019.

Valverde dirigirá en India | CAPTURA

¿Cuándo debutará Valverde con India?

Después de su etapa con Costa Rica, la estratega llegó a Rayadas en 2024 y ese año se coronó en ambos torneos, para darle a Monterrey su primer bicampeonato consecutivo de su historia y por ello recibió el Balón de Oro de la Liga MX. Sin embargo, en 2025 vino a menos y a mediados del Apertura 2025 la directiva decidió rescindir el contrato.

Ahora tendrá un nuevo reto con las Tigresas azules, que nunca han jugado una Copa Mundial. Mientras que en la Copa Asiática de la AFC, su última participación fue en 2003. En 2022 clasificaron, pero tuvieron que retirarse por un brote de Covid-19 al interior del vestuario.

Para este año, India quedó en el Grupo C con Japón, Vietnam y China Taipei. Su primer partido está programado para el miércoles 4 de marzo ante el conjunto vietnamita; previo a ello, programados tres amistosos en Turquía este mes: FC Metalist (domingo 18), FC Zürich Frauen (miércoles 21) y FC Schlieren (sábado 24).