Copa del Rey: Así se jugarán los Cuartos de Final

La Copa del Rey de España continúa su curso, luego de unos emocionantes duelos de Octavos de Final, los cuales dejaron sorpresas emocionantes, grandes partidos, candidatos al título y sobre todo a los mejores ocho equipos del torneo (siete de LaLiga y uno de la Segunda División), los cuales buscarán avanzar y luchar por la gloria eterna.

Equipo del Betis | AP

¿Qué equipos avanzaron a Cuartos de Final?

Tras una emocionante serie, ya están listos los cuatro duelos que definirán a los cuatro semifinalistas del torneo, teniendo sorpresas como el Albacete y al principal candidato, siendo el Barcelona el equipo que se reafirma en esta competencia.

La gran sorpresa vino de la mano de un equipo de la Segunda División de España. el Albacete, el cual logró eliminar al Real Madrid con un marcador de 3-2, convirtiéndose en el único equipo de divisiones inferiores en llegar a Cuartos de Final.

Derrota del Real Madrid | AP

Por otro lado, el FC Barcelona a diferencia de su máximo rival, logró vencer al Racing de Santander, gracias a los tantos de Lamine Yamal y Ferran Torres. Por su parte, el Atlético de Madrid se coloca como el segundo candidato al título, luego de imponerse al Deportivo La Coruña 0-1.

Equipos calificados:

FC Barcelona

Atlético de Madrid

Athletic Club de Bilbao

Valencia

Real Sociedad

Real Betis

Albacete

Alavés

Barcelona en Copa del Rey | AP

¿Cuándo arrancan los Cuartos de Final?

Con los ocho sobrevivientes en la Copa del Rey, el torneo solo queda la espera de que se realice el sorteo de los Cuartos de Final, el cual se llevará a cabo el lunes 19 de enero, definiendo horarios y sedes de los encuentros.

Con el Albacete como el último y único rival de categorías inferiores, este puede ser emparejado con cualquiera del resto de los siete, ya que estos perdieron el privilegio de jugar con un rival de competición inferior al quedar siete equipos de LaLiga, por lo que cualquier cosa puede pasar en los juegos que se disputarán del 3 al 6 de febrero.