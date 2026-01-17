Raúl Jiménez y Fulham sufren dura derrota a manos del Leeds United

El Leeds United derrotó 1-0 al Fulham en un encuentro que se definió en los instantes finales del tiempo reglamentario. Un solitario tanto de Lukas Nmecha en el minuto 89 permitió al conjunto local romper el empate que predominó durante casi todo el desarrollo del partido que culminó con una dura y agónica derrota para el equipo de Raúl Jiménez.

Leeds vence a Fulham | AP

Durante la primera mitad, el juego se tornó trabado y con constantes interrupciones debido a las faltas cometidas por ambos equipos. Raúl Jiménez y Harry Wilson lideraron las primeras aproximaciones del Fulham, mientras que Noah Okafor y Dominic Calvert-Lewin intentaron sin éxito superar a la defensa visitante. El árbitro tuvo una participación activa al sancionar con tarjeta amarilla a Timothy Castagne, Sasa Lukic y Ethan Ampadu antes de que los jugadores se retiraran a los vestuarios.

Raúl Jiménez se va en blanco

Raúl Jiménez mantuvo una presencia constante en el ataque visitante, aunque fue custodiado de cerca por la zaga local. El delantero mexicano estuvo involucrado en diversas acciones, recibixendo faltas en las bandas y en zona defensiva, además de cometer infracciones en la disputa por el balón. Su oportunidad más clara ocurrió en el minuto 69 con un remate de pierna derecha que se marchó desviado, antes de ser sustituido en el minuto 87 por Jonah Kusi-Asare.

La reanudación del encuentro no cambió la tónica de paridad, aunque el Leeds United comenzó a ganar mayor posesión de balón en el campo contrario. Los fueras de juego fueron una constante que frenó las aspiraciones de ambos bandos, especialmente para el Leeds, que vio invalidadas varias jugadas por posiciones adelantadas de Brenden Aaronson y Calvert-Lewin. La tensión aumentó conforme el cronómetro avanzaba sin que se moviera el marcador inicial.

Jiménez se va sin gol ni asistencia | Grosby Group

El Fulham sufrió contratiempos significativos debido a problemas físicos de sus jugadores titulares. Sasa Lukic fue reemplazado por Tom Cairney en el minuto 66, y diez minutos después, Emile Smith Rowe tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión, dejando su lugar a Josh King. Estos cambios obligados condicionaron la estructura del equipo londinense, que pasó a adoptar una postura más conservadora para proteger el empate.

Gol de último minuto

Ante la falta de claridad en el último cuarto de cancha, el cuerpo técnico del Leeds decidió realizar modificaciones ofensivas en el tramo final. Wilfried Gnonto y Lukas Nmecha ingresaron al campo para refrescar el ataque, lo que generó un asedio constante sobre el área de Bernd Leno. Pascal Struijk y Calvert-Lewin tuvieron oportunidades claras de cabeza y con remates de media distancia, pero el portero del Fulham logró mantener su meta invicta hasta el cierre del partido.

La insistencia local encontró su recompensa en el minuto 89, cuando Nmecha aprovechó un balón dentro del área para rematar de pierna derecha y marcar el único gol del compromiso. A pesar de los cuatro minutos de tiempo añadido, el Fulham no logró generar jugadas de peligro para igualar el marcador, concluyendo el partido con una última amonestación para Kusi-Asare. Con este triunfo, el Leeds United asegura tres puntos valiosos en casa.